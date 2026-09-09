La racha que debe romper el Villarreal en Champions cuando el Nápoles visite La Cerámica.

El Villarreal CF regresó de Dortmund sin puntos, pero con argumentos suficientes para pensar que puede competir de tú a tú en la Champions League. La derrota por 3-2 ante el Borussia dejó una imagen bastante más positiva que el resultado y también una cuenta pendiente que acompañará al equipo de Iñigo Pérez hasta su próximo compromiso continental.

La siguiente oportunidad llegará el 13 de octubre en el Estadio de la Cerámica, donde el Nápoles será el primer visitante europeo de la temporada. Un partido marcado en rojo por su dificultad y por el deseo del Submarino de reencontrarse con una victoria continental que se le resiste desde hace demasiado tiempo.

Y es ahí donde aparece un dato que refleja con crudeza la complicada relación reciente del Villarreal con la máxima competición europea: la derrota en Dortmund fue la séptima consecutiva del conjunto amarillo en la Liga de Campeones, la peor racha de su historia en el torneo.

Guirassy celebra uno de los goles del Borussia Dortmund al Villarreal. / CHRISTOPHER NEUNDORF

Un registro que supera al Villarreal del 2011

El equipo de Íñigo Pérez aterrizó en Alemania después de cerrar su anterior participación en Champions con seis derrotas seguidas. El Villarreal cayó frente al Manchester City (0-2), Pafos (1-0), Borussia Dortmund (4-0), Copenhague (2-3), Ajax (1-2) y Bayer Leverkusen (3-0). El 3-2 sufrido esta semana en el Signal Iduna Park elevó la secuencia hasta los siete encuentros.

La cifra supera el anterior peor registro amarillo, establecido en la temporada 2011/12, cuando el Villarreal perdió los seis partidos de la fase de grupos. Entonces quedó encuadrado en un grupo durísimo y fue derrotado por Bayern de Múnich, Manchester City y Nápoles tanto en casa como a domicilio.

Los jugadores de Borussia Dortmund y Villarreal saltando al césped. / ISMAEL MATEU

Precisamente el conjunto italiano volverá ahora a cruzarse en el camino amarillo. Trece años después, el Nápoles regresará a La Cerámica en un partido que ofrece al Villarreal la posibilidad de cerrar una de las páginas estadísticas más incómodas de su trayectoria europea.

El estreno de esta edición tampoco permitió romper la dinámica. En Dortmund, Renato Veiga abrió el marcador con un tanto en propia puerta antes de que Mouriño estableciera el empate con un certero cabezazo. Posteriormente, Guirassy castigó al Villarreal con dos goles, uno de ellos desde el punto de penalti, mientras que un nuevo tanto en propia puerta del cuadro alemán permitió a los amarillos reducir diferencias hasta el definitivo 3-2.

Comesaña distribuye el juego durante el Dortmund-Villarreal. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Nueve partidos europeos sin ganar

La estadística negativa trasciende, además, la propia Champions. El Villarreal acumula ya nueve encuentros consecutivos en competiciones europeas sin conocer la victoria.

Para encontrar su último triunfo continental hay que remontarse a 2024, cuando derrotó por 3-1 al Olympique de Marsella en La Cerámica durante la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Desde entonces, el Submarino no ha vuelto a celebrar un triunfo europeo. Antes de encadenar las actuales siete derrotas consecutivas en Champions, había empatado 2-2 frente a la Juventus en Vila-real y perdido 1-0 ante el Tottenham en Londres.

Por eso, la visita del Nápoles tendrá un significado añadido. La Cerámica volverá a vestirse de Champions el 13 de octubre y el Villarreal tendrá ante su afición la oportunidad de cortar de raíz dos rachas que empiezan a pesar demasiado: siete derrotas consecutivas en la máxima competición y nueve partidos europeos sin ganar.