El Villarreal Femenino inicia su sueño de la Copa de la Reina ante el Balears FC

El nuevo proyecto deportivo liderado por el técnico Jordi Ferrios arranca de manera oficial y con el listón muy alto en una semana que promete emociones fuertes. El primer gran desafío del Villarreal Femenino llegará este miércoles a las 18:30 horas, momento en el que se medirán al Balears FC en las instalaciones de Malferit. Este trascendental encuentro, correspondiente a la Primera Ronda de la Copa de la Reina, se disputará bajo el formato de eliminatoria a partido único, lo que obliga al conjunto 'groguet' a desplegar su mejor fútbol desde el pitido inicial si quiere llegar lo más lejos posible en el torneo del KO y consolidar sus buenas sensaciones de pretemporada.

Sin apenas margen para digerir la intensidad del choque copero, la expedición amarilla tendrá que cambiar rápidamente de chip para afrontar su segundo compromiso de la semana. El domingo a las 13:00 horas, el equipo afrontará su estreno liguero en un complicado viaje para enfrentarse al CDFC CD Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Este exigente inicio marca el punto de partida de una temporada esperanzadora, donde la plantilla tiene la firme ambición de asentarse en la parte alta de la tabla y volver a pelear por el ascenso a la Liga F, el gran objetivo estratégico de la entidad para este año.