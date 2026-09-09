La crónica | Un zarpazo de Luna Fígols 'invita' al Villarreal a otra ronda en la Copa de la Reina
Encuentro muy complicado en Malferit ante el Balears FC, que se decidió en el minuto 44
El Villarreal CF femenino arrancó con éxito su andadura en la Copa de la Reina tras derrotar al Balears CF por la mínima (0-1). El encuentro, disputado en el estadio Malferit, se resolvió al filo del descanso gracias a la puntería de Luna Fígols. La joven delantera anotó en el minuto 44 el único tanto de un choque intenso, dando una alegría crucial a las jugadoras dirigidas por Jordi Ferriols.
No fue un partido sencillo para el conjunto groguet, a pesar de que disfrutó de un mayor dominio del juego durante los noventa minutos. En la primera mitad, la guardameta visitante Mar Segarra tuvo que emplearse a fondo para frenar las acometidas de Antonella, la atacante local que llevó el peso del peligro balear. En la reanudación, Vera Rico rozó el segundo gol, pero la portera Sandra Torres lo evitó con una gran intervención. La réplica local llegó en el minuto 70 con un disparo de Marta Muñoz que pudo significar el empate, pero Segarra volvió a mostrarse salvadora.
Próxima parada: Tenerife
Tras certificar esta sufrida y trabajada clasificación en el torneo del KO, la plantilla ya cambia de chip para centrarse en los objetivos ligueros. El equipo de Ferriols no tiene tiempo para celebraciones, ya que debe preparar de inmediato el arranque de la liga. La cita oficial será este mismo domingo en Tenerife, a partir de las 13:00 horas, donde buscarán prolongar su buena racha.
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