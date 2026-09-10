Informe: El Villarreal recupera sus señas de identidad pero Iñigo es consciente de que urgen mejoras

El Villarreal CF regresó de Dortmund con una derrota, la tercera consecutiva en competición oficial (y cinco partidos sin ganar), pero con sensaciones muy distintas a las de sus dos últimos partidos de LaLiga. El 3-2 ante el Borussia Dortmund no permite sumar en el estreno en la Champions League, aunque sí recuperar parte del camino perdido después de los tropiezos frente al Alavés (1-0) y el Deportivo de A Coruña (2-3).

En el Signal Iduna Park volvió a aparecer un Submarino reconocible. Un equipo con personalidad para tener el balón, ambición para atacar y capacidad para generar ocasiones ante un rival de máximo nivel. Fue una versión mucho más cercana a la que empató 2-2 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. El resultado volvió a ser negativo, pero el juego ofreció argumentos para creer.

Comesaña distribuye el juego durante el Dortmund-Villarreal. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Una versión reconocible

El Submarino no se limitó a resistir. Quiso mandar, atacó con muchos hombres y durante varias fases obligó al Dortmund a correr detrás del balón. Generó peligro suficiente para empatar e incluso para ganar, hasta convertir a Gregor Kobel en uno de los grandes protagonistas del encuentro junto al decisivo Serhou Guirassy.

La diferencia estuvo otra vez en las áreas. El Dortmund necesitó mucho menos para hacer daño, mientras el conjunto de la Plana Baixa acumuló llegadas y remates con poco premio. Esa falta de contundencia explica buena parte de una derrota que, por juego, dejó una lectura mucho más positiva.

Los jugadores de Borussia Dortmund y Villarreal saltando al césped / ISMAEL MATEU

Iñigo acierta con el plan

También salió reforzado Iñigo Pérez en el apartado táctico. El técnico navarro apostó por un 4-2-3-1 con Nathan Saliba de mediapunta entre líneas, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan abiertos en los extremos y Georges Mikautadze como referencia ofensiva, aunque con libertad para moverse.

El dibujo permitió al Villarreal ocupar mejor los espacios y amenazar tanto por dentro como por fuera. Saliba ofreció energía, Buchanan profundidad y Mikautadze movilidad. Durante muchos minutos, el planteamiento amarillo incomodó al equipo de Niko Kovac y dio al Submarino una estructura desde la que competir de tú a tú.

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal, en el partido de Champions ante el Borussia Dortmund. / Villarreal CF

El debate en la portería

Otro de los aciertos fue la entrada de Péter Gulácsi. El húngaro aportó aplomo y seguridad en una portería que venía transmitiendo dudas. No pudo evitar los tres goles, pero realizó tres intervenciones de muchísimo mérito y dejó una sensación de firmeza que el equipo necesitaba después de los últimos partidos de un Luiz Júnior afectado también en el plano anímico.

Péter Gulácsi, en la portería en Dortmund en el estreno en Champions de Villarreal. / CHRISTOPHER NEUNDORF

La defensa pasa factura

El principal problema, sin embargo, permanece. Los groguets conceden demasiado. Encajó tres goles ante el Deportivo y otros tres en Dortmund, después de haber recibido dos frente al Racing y al Atlético. Con muy poco, los rivales encuentran demasiado premio.

También vuelven a aparecer errores puntuales. El 1-0 llegó en una acción desafortunada que acabó con Renato Veiga marcando en propia puerta. Una pérdida de Alassane Diatta originó la falta previa al 2-1 y el 3-1 nació de un penalti señalado por un agarrón de Santiago Mouriño al guineano Guirassy en una acción en la que ambos forcejearon. Pau Navarro también cometió algún error propio de su juventud, aunque completó un buen partido.

Santiago Mouriño, jugador del Villarreal, en el partido de Champions ante el Borussia Dortmund. / Villarreal CF

El reto de Iñigo pasa ahora por mantener esa presión alta y vocación ofensiva sin quedar tan expuesto tras pérdida. El modelo exige una defensa adelantada y precisión máxima en las vigilancias. Cualquier desajuste abre metros a la espalda y convierte una pérdida en una ocasión rival.

Convertir el juego en goles

La otra gran asignatura pendiente está en la portería contraria. El equipo genera, llega y remata, pero necesita demasiadas ocasiones para marcar. En Dortmund volvió a perdonar oportunidades claras y permitió sobrevivir a un rival que sí castigó cada concesión.

La lectura deja una mezcla de optimismo y preocupación. El Villarreal recuperó personalidad, ambición e idea de juego reconocible en Champions. Iñigo encontró un plan que funcionó y Gulácsi respondió. Pero mientras no mejore la contundencia en las dos áreas, todo ese fútbol seguirá corriendo el riesgo de quedarse sin premio. Ahí está ahora el siguiente paso: ganar. Y el lunes tiene otro examen ante el Betis en casa.