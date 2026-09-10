El Villarreal B quiere firmar ante el Huesca un tres de tres en su partido en El Alcoraz
El filial amarillo de David Albelda buscará prolongar su arranque perfecto frente a la SD Huesca
El Villarreal B de David Albelda tiene entre ceja y ceja firmar un arranque perfecto en la competición. Tras demostrar un gran nivel en sus dos primeros compromisos ligueros, el filial amarillo viaja este domingo para medirse a la SD Huesca a las 12:00 horas en el estadio de El Alcoraz. El gran objetivo del vestuario no es otro que asaltar el feudo oscense y certificar la tercera victoria consecutiva en este prometedor inicio de temporada.
Las sensaciones previas son inmejorables gracias al pleno de puntos cosechado hasta la fecha. El Mini Submarino comenzó su andadura con un valioso triunfo a domicilio frente al Rayo Majadahonda (1-2), una inyección de confianza que se consolidó poco después ante su afición en el Mini Estadi, donde doblegaron con autoridad al Algeciras CF (2-0). Este gran rendimiento ha despertado la ilusión de la hinchada, que ve cómo el plan de juego del nuevo técnico da resultados inmediatos.
Récord histórico
Lograr esta hazaña supondría emular un registro que no se ve en la entidad desde el verano de 2019, en la extinta Segunda División B. En aquella temporada 2019/20, el equipo logró de forma idéntica sus tres primeros triunfos superando de forma consecutiva al Atlético Levante (2-1), al Hércules CF (1-2) en el José Rico Pérez, y finalmente al Orihuela CF (2-1) en Vila-real.
- El BOE lo hace oficial: España cambia de hora en esta fecha exacta (y no será como otras veces)
- Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones
- Cierran una conocida playa de Castellón tras detectar contaminación microbiológica en el agua
- Iñigo Pérez, tras el Borussia Dortmund-Villarreal: 'Hemos hecho un partido brillante, pero es desesperante
- Descubren más de 60 kilos de marihuana que se distribuía por correo postal en Castellón
- El deslinde que inquieta a Almassora avanza: Costas abre un nuevo plazo para alegar
- Castellón es la provincia que más aporta al 'Idealista público' creado por el Gobierno
- El mundo taurino da el último adiós a Gustavo Traver en Burriana