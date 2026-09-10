El Villarreal B quiere firmar ante el Huesca un tres de tres en su partido en El Alcoraz

El Villarreal B de David Albelda tiene entre ceja y ceja firmar un arranque perfecto en la competición. Tras demostrar un gran nivel en sus dos primeros compromisos ligueros, el filial amarillo viaja este domingo para medirse a la SD Huesca a las 12:00 horas en el estadio de El Alcoraz. El gran objetivo del vestuario no es otro que asaltar el feudo oscense y certificar la tercera victoria consecutiva en este prometedor inicio de temporada.

El filial amarillo buscará encadenar la tercera visita conseutiva frente a la SD Huesca. / Juan Francisco Roca

Las sensaciones previas son inmejorables gracias al pleno de puntos cosechado hasta la fecha. El Mini Submarino comenzó su andadura con un valioso triunfo a domicilio frente al Rayo Majadahonda (1-2), una inyección de confianza que se consolidó poco después ante su afición en el Mini Estadi, donde doblegaron con autoridad al Algeciras CF (2-0). Este gran rendimiento ha despertado la ilusión de la hinchada, que ve cómo el plan de juego del nuevo técnico da resultados inmediatos.

Récord histórico

Lograr esta hazaña supondría emular un registro que no se ve en la entidad desde el verano de 2019, en la extinta Segunda División B. En aquella temporada 2019/20, el equipo logró de forma idéntica sus tres primeros triunfos superando de forma consecutiva al Atlético Levante (2-1), al Hércules CF (1-2) en el José Rico Pérez, y finalmente al Orihuela CF (2-1) en Vila-real.