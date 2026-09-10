El Villarreal se consolida como el cuarto club de LaLiga con mayor límite salarial

El Villarreal CF vuelve a codearse con los grandes también fuera del terreno de juego. LaLiga hizo públicos este jueves los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) tras el mercado de verano de la temporada 2026/27 y el conjunto amarillo se mantiene como el cuarto club de Primera División con mayor capacidad de gasto en plantilla. Un dato que confirma la estabilidad económica de la entidad y su consolidación en la zona noble del fútbol español.

El Submarino dispone de un límite de 170,564 millones de euros. Solo le superan el Real Madrid, con 832,786 millones; el FC Barcelona, con 582,769; y el Atlético de Madrid, con 361,287. Por detrás aparecen clubes de enorme peso como Real Betis (142,847), Athletic Club (139,203), Real Sociedad (137,190) y Valencia CF (98,812).

El límite salarial de LaLiga del ejercicio 2026/27. / LaLiga

Una cuarta plaza que se consolida

El dato da continuidad al salto de la pasada temporada. En la 2025/26, el Villarreal ya ocupó la cuarta posición con un límite de 173,084 millones de euros. La cifra de este curso baja solo 2,52 millones, alrededor de un 1,5%, y mantiene al club con una ventaja importante sobre sus perseguidores.

La fotografía económica encaja con una de las máximas que ha marcado la gestión del Villarreal: no gastar más de lo que se ingresa. Una política impulsada por Fernando Roig y continuada por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, que ha permitido crecer de manera sostenida, competir en Europa y afrontar inversiones importantes sin comprometer la estabilidad de la entidad.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, y el consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, han encabezado el palco de autoridades. / Toni Losas

De 105 millones a solo 16,5 en fichajes

Ese control también se ha reflejado este verano. El Villarreal se ha ajustado el cinturón después del enorme desembolso realizado en la 2025/26. Si entonces destinó alrededor de 105 millones de euros a incorporaciones, en el presente ejercicio la inversión en traspasos se ha reducido a 16,5 millones: 15 millones por Nathan Saliba y 1,5 por Péter Gulácsi.

La diferencia es enorme y responde a un escenario en el que el club ha apostado por preservar el equilibrio de sus cuentas y aprovechar una plantilla construida sobre una fuerte inversión el curso anterior. Pese al descenso del gasto en fichajes, su límite apenas se resiente y sigue siendo el cuarto más alto de España.

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Carmen Ripollés / Diario As

Qué mide exactamente el límite salarial

El conocido como límite salarial es, en realidad, el Límite de Coste de Plantilla Deportiva que LaLiga aprueba para cada club. No se refiere únicamente a los salarios de los futbolistas. Incluye sueldos fijos y variables, Seguridad Social, primas, comisiones de agentes, costes de adquisición y amortizaciones anuales de los fichajes. También contempla al primer entrenador, segundo técnico y preparador físico, además del gasto en filial, cantera y otras secciones.

Cada entidad propone su límite según su presupuesto y el Órgano de Validación de LaLiga puede aprobarlo o rectificarlo para garantizar la estabilidad financiera. Disponer de ese margen tampoco significa que el club tenga que consumirlo por completo.

El Villarreal vuelve así a ocupar una posición reservada a los gigantes. Por segundo curso consecutivo es cuarto en capacidad de coste de plantilla, reforzando una realidad que trasciende el césped: su crecimiento deportivo se sostiene sobre una estructura económica situada entre las más fuertes de LaLiga.