El Betis se le atraganta al Villarreal en La Cerámica desde el 2021
El Submarino encadena cuatro partidos de Liga sin derrotar a los verdiblancos en Vila-real, con dos empates y dos derrotas desde el último triunfo amarillo
El Villarreal CF quiere romper este lunes una de esas rachas que empiezan a hacerse demasiado largas. El equipo amarillo recibirá al Real Betis en La Cerámica (21.00 horas), en la quinta jornada de LaLiga, con el reto de volver a derrotar como local a un rival al que no consigue imponerse en Vila-real desde 2021. Desde aquella última victoria, el balance es de dos empates y dos derrotas para el Submarino.
El último triunfo del Villarreal ante el conjunto verdiblanco en casa se remonta a la temporada 2021/22. Fue en la octava jornada del campeonato, con Unai Emery en el banquillo, y acabó con un 2-0 gracias a un doblete de Arnaut Danjuma. Aquel resultado marcó la última vez que los amarillos consiguieron dejar los tres puntos en casa ante el Betis.
Cuatro visitas sin triunfo amarillo
Desde entonces, el Betis ha sabido competir con mucha eficacia en La Cerámica. En la campaña 2022/23 arrancó un empate (1-1), mientras que en las dos temporadas posteriores se llevó los tres puntos con idéntico marcador, 1-2. La pasada campaña volvió a puntuar en Vila-real, esta vez con un 2-2 que dejó un sabor especialmente amargo en el conjunto amarillo.
La secuencia refleja bien el cambio de tendencia: de un historial global favorable al Villarreal se ha pasado a cuatro visitas consecutivas del Betis sin derrota. Además, en la mitad de esos encuentros el conjunto sevillano salió de La Cerámica con los tres puntos.
El último precedente, una victoria que se escapó
El precedente más reciente se disputó el 18 de octubre de 2025, en la novena jornada. El Villarreal de Marcelino llegaba tercero con 16 puntos y el Betis de Manuel Pellegrini, cuarto con 15, en un duelo directo entre dos equipos instalados en la zona alta.
El Submarino llegó a dominar por 2-0 después de los goles de Tajon Buchanan, justo antes del descanso, y Alberto Moleiro, en el minuto 64. Todo parecía encaminado hacia el final de la sequía, pero Antony cambió el guion. El brasileño recortó distancias apenas dos minutos después y, ya en el 94, firmó el empate que evitó la victoria local.
Aquel Villarreal formó de inicio con Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesaña y Moleiro; Oluwaseyi y Gerard Moreno. También participaron Solomon, Gueye, Cardona, Pépé y Ayoze.
Por parte del Betis jugaron Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez y Junior Firpo; Amrabat, Marc Roca, Fornals, Antony y Ez Abde; con Cucho Hernández como referencia ofensiva. Pablo García, Lo Celso y Aitor Ruibal entraron desde el banquillo.
Un historial muy equilibrado
El equilibrio también aparece al mirar el historial completo. Villarreal y Betis se han enfrentado en 22 ocasiones en La Cerámica en Primera División, con nueve victorias amarillas, seis empates y siete triunfos béticos. La estadística sigue favoreciendo al Submarino, pero por un margen reducido y condicionado por una dinámica reciente claramente verdiblanca.
Este lunes, el Villarreal tendrá una nueva oportunidad para poner fin a una racha de cuatro partidos de Liga sin ganar al Betis como local. Volver a hacerlo permitiría recuperar un precedente que se le resiste desde aquel doblete de Danjuma en 2021 y reforzar, de paso, el peso de La Cerámica en este arranque de temporada.
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