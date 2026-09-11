Villarreal-Betis: horario, dónde ver, bajas y posibles alineaciones

El Villarreal CF recibe este lunes al Real Betis en un duelo de altos vuelos que cerrará la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputará a partir de las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica y enfrentará a dos equipos que llegan después de estrenarse en la Liga de Campeones con sensaciones diferentes.

El Submarino cayó por un ajustado 3-2 ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, mientras que el conjunto de Manuel Pellegrini se impuso por idéntico resultado al Lille en Francia. En el campeonato liguero, sin embargo, las trayectorias son muy distintas: el Villarreal todavía busca su primera victoria, después de sumar dos empates y dos derrotas, y el Betis ha ganado tres de sus cuatro partidos.

¿Cuándo se juega el Villarreal-Betis?

El partido entre el Villarreal y el Betis se jugará el lunes 14 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Estadio de la Cerámica. El enfrentamiento pondrá el punto final a la quinta jornada de Primera División.

¿Dónde ver por televisión el Villarreal-Betis?

El Villarreal-Betis se podrá ver en directo por televisión a través de M+ LaLiga, dentro de la oferta de Movistar Plus+ y de los operadores que disponen del canal. También podrá seguirse en Orange Fútbol y LaLiga TV Bar.

Partido: Villarreal CF-Real Betis

Villarreal CF-Real Betis Jornada: quinta de LaLiga EA Sports

quinta de LaLiga EA Sports Fecha: lunes 14 de septiembre

lunes 14 de septiembre Hora: 21.00 horas

21.00 horas Estadio: La Cerámica

La Cerámica Televisión: M+ LaLiga

Carlos Romero y Foyth, pendientes de evolución

La principal preocupación para Iñigo Pérez está en la defensa. Carlos Romero y Juan Foyth no se entrenaron este viernes con el resto de sus compañeros y continúan trabajando al margen debido a sus respectivos problemas musculares.

Foyth cayó lesionado hace dos semanas durante el encuentro frente al Alavés. Aunque inicialmente parecía encontrarse cerca de reaparecer, el central argentino todavía no se ha reincorporado al trabajo colectivo.

Carlos Romero, por su parte, sufrió molestias antes del partido contra el Deportivo de La Coruña y ya se perdió el estreno europeo en Dortmund. Su ausencia en la sesión del viernes reduce sus opciones de participar ante el Betis, aunque al Villarreal todavía le quedan dos entrenamientos para comprobar la evolución de ambos jugadores.

El resto de la plantilla se ejercitó con normalidad, por lo que, si no aparecen nuevos contratiempos, Iñigo Pérez podrá recuperar para el campeonato liguero a varios futbolistas que comenzaron como suplentes en Alemania, entre ellos Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Alberto Moleiro y Nicolas Pepe.

Pablo Casado

La portería, otra de las grandes incógnitas

La ausencia de Foyth y Romero no es la única cuestión que debe resolver el entrenador del Villarreal. La titularidad en la portería también está abierta después del buen estreno de Péter Gulácsi en Dortmund.

Luiz Júnior ha sido la apuesta de Iñigo Pérez en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, pero el húngaro aprovechó su primera oportunidad oficial con una actuación notable en la Champions. Su rendimiento en Alemania permite al técnico plantearse mantenerlo ante el Betis o devolver el puesto al brasileño.

También se esperan cambios en el resto del once después del esfuerzo realizado en el Signal Iduna Park. Alex Freeman podría continuar en el lateral izquierdo si Romero no se recupera, mientras que Logan Costa y Renato Veiga parten con opciones de formar la pareja de centrales. En ataque, Gerard Moreno y Mikautadze pugnan por acompañar a Ayoze.

Altas y bajas del Betis

El Betis también tiene varios nombres pendientes de evolución. Antony y Cucho Hernández no se entrenaron este viernes con el grupo, aunque ninguna de las dos ausencias parece grave. El brasileño sufrió una indisposición, mientras que el delantero colombiano realizó trabajo específico en el gimnasio para controlar sus cargas. Ambos deberían estar disponibles para viajar a Vila-real.

La principal alta puede ser Diego Llorente, que ha regresado a los entrenamientos con una máscara protectora después de fracturarse la nariz ante el Real Madrid. El central se perdió el partido de Champions contra el Lille, pero apunta a entrar en la convocatoria.

También trabajan con normalidad Dani Ceballos, Giovani Lo Celso y Ez Abde. Este último ya ha superado el proceso febril que le impidió participar en los dos encuentros anteriores. La única baja confirmada en el conjunto verdiblanco es Aitor Ruibal, que continúa al margen en la fase final de la recuperación de su operación de menisco.

Posibles alineaciones del Villarreal-Betis

Las dudas físicas y los dos entrenamientos todavía pendientes obligan a considerar provisionales ambos onces.

Posible alineación del Villarreal: Luiz Júnior o Gulácsi; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Freeman; Santi Comesaña, Pape Gueye; Nicolas Pepe, Moleiro, Ayoze Pérez; y Mikautadze.

Luiz Júnior o Gulácsi; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Freeman; Santi Comesaña, Pape Gueye; Nicolas Pepe, Moleiro, Ayoze Pérez; y Mikautadze. Posible alineación del Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals; Antony, Isco, Riquelme; y Troy Parrott.

El Villarreal afrontará el encuentro con la necesidad de transformar sus buenas fases de juego en la primera victoria de la temporada. El Betis, en cambio, llegará a La Cerámica reforzado por sus triunfos ante el Real Madrid y el Lille.

Las sesiones del fin de semana terminarán de aclarar la situación de Romero, Foyth, Antony y Cucho Hernández antes de que ambos entrenadores anuncien sus convocatorias.