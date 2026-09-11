El Villarreal ya tiene fecha y hora para visitar al Real Madrid

LaLiga ha despejado una de las fechas más esperadas del calendario del Villarreal CF. El conjunto amarillo ya conoce cuándo tendrá que visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, uno de los desplazamientos más atractivos y exigentes de toda la temporada.

El encuentro corresponderá a la octava jornada de LaLiga EA Sports y tendrá además una particularidad importante para el equipo de Iñigo Pérez, ya que supondrá su regreso al campeonato después de un prolongado parón. Antes de esa cita, el Submarino deberá afrontar una intensa sucesión de encuentros en apenas una semana.

Iñigo Pérez, en un entrenamiento del Villarreal CF. / Villarreal CF

La visita al Bernabéu

Será finalmente el sábado 10 de octubre, a las 21.00 horas, cuando Villarreal y Real Madrid se enfrenten en el Santiago Bernabéu. LaLiga hizo oficiales este jueves los horarios de una octava jornada que se disputará entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, situando el duelo entre blancos y amarillos en uno de los horarios principales del sábado.

La confirmación permite también a los aficionados groguets comenzar a organizar uno de los desplazamientos señalados del curso. El Villarreal volverá a visitar un escenario de máxima exigencia y lo hará después de prácticamente tres semanas sin disputar un partido de Primera División.

Los delanteros del Real Madrid Vinicius Junior (d) y Kylian Mbappé serán los mayores peligros para el Villarreal. / J.L. Cereijido / EFE

Tres partidos en siete días antes del parón

Antes de mirar hacia Madrid, el Villarreal afrontará tres partidos de Liga en apenas siete días, un tramo comprimido del calendario que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla de Iñigo Pérez.

La primera parada llegará este lunes 14 de septiembre, a las 21.00 horas, cuando el Real Betis visite La Cerámica en la quinta jornada del campeonato. Será el primero de los tres compromisos que los amarillos deberán afrontar sin apenas margen para la recuperación.

Villarreal - Real Madrid, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Solo tres días más tarde, el jueves 17 de septiembre a las 21.30 horas, el Villarreal viajará hasta La Rosaleda para enfrentarse al Málaga CF en la sexta jornada. El intenso ciclo se cerrará el domingo 20 de septiembre, a las 18.30 horas, con el derbi autonómico ante el Levante UD en La Cerámica.

En apenas una semana, por tanto, el conjunto amarillo pasará de disputar tres encuentros consecutivos a afrontar un largo periodo sin competición liguera.

Veinte días hasta el regreso en Madrid

Tras recibir al Levante, LaLiga se detendrá para el Villarreal hasta el 10 de octubre. Entre el encuentro frente al conjunto granota y la visita al Santiago Bernabéu transcurrirán 20 días, prácticamente tres semanas sin fútbol de Primera División.

El contraste en el calendario será considerable: de tres jornadas concentradas entre el lunes 14 y el domingo 20 de septiembre a un largo periodo de espera antes de volver a competir.

Y el regreso no será precisamente sencillo. El Villarreal retomará LaLiga visitando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en uno de esos encuentros que exigen la mejor versión del Submarino y que volverá a colocar a los amarillos bajo uno de los grandes focos del campeonato.