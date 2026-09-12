Las claves para entender el debate en la portería del Villarreal: ¿Gulácsi o Luiz Júnior ante el Betis? ¡Entra y vota!

Noventa minutos han bastado para introducir una nueva variable en la portería del Villarreal CF. Péter Gulácsi esperó su oportunidad durante el inicio de la temporada y la recibió en el escenario de máxima exigencia: el Signal Iduna Park y un estreno de Champions ante el Borussia Dortmund en un estadio que conocía muy bien, dado que jugó durante más de una década en la Bundesliga con el RB Leipzig.

El resultado, una ajustada derrota por 3-2, no acompañó al Submarino, pero Gulácsi salió reforzado de su primera titularidad oficial con la camiseta amarilla.

Un estreno que pide paso

Gulácsi completó un debut notable. Acabó con cuatro paradas, tres de ellas a remates desde dentro del área, y transmitió seguridad en uno de los apartados en los que más pesa la experiencia. Se mostró firme en el juego aéreo, bien colocado y sereno cuando el Borussia Dortmund consiguió acelerar y acercarse a su portería.

Ismael Mateu

El 3-2 puede resultar engañoso al valorar su actuación. El húngaro sostuvo al Villarreal y evitó que el conjunto alemán ampliara su ventaja. Tampoco tuvo demasiado margen en dos de los tres goles: el primero llegó en propia puerta de Renato Veiga y el tercero, desde el punto de penalti.

En una noche en la que Gregor Kobel y Serhou Guirassy resultaron determinantes para el Dortmund, Gulácsi también dejó su sello. Iñigo Pérez destacó después la importancia de sus intervenciones.

El oficio de la experiencia

La actuación no sorprende por currículo. Gulácsi llegó este verano procedente del RB Leipzig después de 11 temporadas y 362 partidos en el club alemán. A sus 36 años, y con 58 internacionalidades con Hungría, aterrizó en Vila-real para añadir experiencia y competencia a una posición en la que Luiz Júnior había comenzado el curso por delante. El Villarreal le firmó por dos temporadas y su estreno oficial se hizo esperar hasta la Champions.

Y ahí está ahora la cuestión. ¿Fue Dortmund una elección específica para disputar la Liga de Campeones —que podría extenderse a la Copa del Rey— o el inicio de un cambio en la jerarquía de la portería? Iñigo Pérez debe decidir si mantiene al húngaro este lunes ante el Betis o si devuelve la titularidad al brasileño, su apuesta en LaLiga EA Sports durante el arranque del campeonato.

Gulácsi, en la portería del Signal Iduna Park. / CHRISTOPHER NEUNDORF

Una elección clave ante el Betis

El debate no tiene por qué traducirse en una ruptura definitiva de roles. El técnico puede repartir competiciones, alternar momentos o premiar rendimientos. Sin embargo, la portería es una demarcación distinta. Las rotaciones responden menos al desgaste físico y más a la confianza y la jerarquía. Por eso, la elección ante el Betis tendrá una lectura especialmente significativa.

Si Gulácsi repite en el regreso a La Cerámica, será difícil no interpretar que su actuación en Alemania le ha permitido ganar terreno real en la pelea por el puesto. Si regresa Luiz Júnior, Iñigo enviará posiblemente un mensaje distinto: que el brasileño mantiene su condición de portero de LaLiga y que la aparición del magiar en Champions responde a una gestión específica.

En cualquier caso, el técnico navarro dispone de dos alternativas con argumentos y nivel.

Tres duelos para medir la decisión

El calendario acelera cualquier reflexión. El Villarreal recibirá el lunes al Betis (21.00 horas), el jueves visitará al Málaga en La Rosaleda (21.30 horas) y el domingo cerrará la semana contra el Levante, en La Cerámica, a las 18.30 horas. Tres compromisos ligueros que obligan a gestionar esfuerzos y jerarquías.

En los porteros, más que el cansancio, será importante comprobar qué modelo de competencia quiere construir el entrenador. Gulácsi ya ha hecho lo más difícil: aprovechar su primera oportunidad. Dortmund era uno de los escenarios más complicados posibles para estrenarse y salió del Signal Iduna Park con la sensación de haber presentado candidatura.

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Ahora la decisión pertenece a Iñigo Pérez. El lunes, ante el Betis, llegará la primera respuesta.

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