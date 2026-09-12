La previa | ¡Misión ascenso! El Villarreal Femenino arranca su gran revancha en Primera Federación

El Villarreal Femenino ya está listo para afrontar su tercera temporada consecutiva en la exigente Primera Federación. El balón comenzará a rodar este domingo a las 13:00 horas en una plaza complicada: la Fundación Canaria CD Tenerife. Las jugadoras castellonenses buscarán dar el primer golpe sobre la mesa en el campo 3 de la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, un escenario exigente para calibrar el estado de forma inicial del equipo.

El gran objetivo de este año no es otro que ir a por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El vestuario mantiene intacta el hambre de gloria tras el cruel desenlace de la pasada campaña, cuando el sueño de subir se perdió en el último minuto de la final frente al Valencia Féminas. Aquel duro golpe se ha transformado ahora en la motivación principal de la plantilla para no dejar escapar la oportunidad en este nuevo curso.

Proyecto renovado

Para asaltar el liderato, el club ha apostado por la continuidad del entrenador Jordi Ferriols, quien sigue firmemente al frente del banquillo. La dirección deportiva ha ejecutado una serie de refuerzos selectivos diseñados minuciosamente para aportar más consistencia y equilibrio al cuadro amarillo. Con esta mezcla de estabilidad táctica y caras nuevas, el renovado equipo ‘groguet’ se presenta preparado para dominar la competición desde la primera jornada.