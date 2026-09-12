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La previa | El Villarreal B quiere hacer pleno en este arranque de Liga en su visita a El Alcoraz

El filial amarillo busca su tercera victoria consecutiva en un feudo históricamente hostil

Tras superar al Algeciras en el Mini, ahora se intentará derrota al Huesca en El Alcoraz.

Tras superar al Algeciras en el Mini, ahora se intentará derrota al Huesca en El Alcoraz. / Villarreal CF

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Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal B arranca el curso con un hambre voraz y un objetivo claro: hacer pleno de victorias en este inicio liguero. Tras sumar de tres en tres frente al Rayo Majadahonda (1-2) y al Algeciras CF (2-0), el filial amarillo viaja con la máxima ambición de encadenar su tercer triunfo consecutivo. La cita será este domingo a las 12:00 horas, un escenario de máxima exigencia que pondrá a prueba la solidez del proyecto castellonense.

La gran novedad de la jornada estará en el banquillo visitante, ya que David Albelda dirigirá por primera vez esta temporada en partido oficial tras cumplir sus dos encuentros de sanción. El técnico valenciano asume el mando directo en un momento idóneo, ya que dispondrá de todos sus efectivos para confeccionar el once inicial. Con la plantilla al completo y la moral por las nubes, el estratega buscará prolongar la excelente dinámica táctica y anímica del grupo.

El mediocentro Thiam Cheikh ha sido titular en los dos primeros partidos de liga.

El mediocentro Thiam Cheikh ha sido titular en los dos primeros partidos de liga. / Villarreal CF

Un rival invicto

En frente estará la SD Huesca comandada por Raúl Jardiel, un rival rocoso que tampoco conoce la derrota en este arranque. El conjunto aragonés llega a la cita tras firmar un solvente estreno en casa frente al Sant Andreu (1-1) y amarrar un trabajado punto en su última salida en el campo del Real Jaén (2-2). Los oscenses se perfilan como un bloque muy competitivo que obligará al filial del Submarino a firmar un partido perfecto si quiere llevarse el botín.

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Maldición histórica

El reto es mayúsculo si se atiende a la estadística, ya que será la sexta visita del filial al territorio altoaragonés. El Villarreal B solo ganó en su primer precedente de la campaña 2009/10 (0-1, con gol de Joan Tomás de penalti y Juan Carlos Garrido en el banquillo), acumulando desde entonces tres derrotas y un empate, este último cosechado en el curso 2023/24 con un marcador de 0-0. Romper este maleficio histórico es el último escalón para que este equipo demuestre que va muy en serio.

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