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La crónica | Baño de realidad y fútbol de alta escuela del Villarreal B para asaltar El Alcoraz (0-3)

El filial firma un inicio de temporada perfecto tras golear al Huesca en territorio rival

Una exhibición de verticalidad y pegada con dos goles y dos balones estrellados al palo

Thiam Cheikh intenta despejar un balón con la atenta mirada del capitán Eneko Ortiz.

Thiam Cheikh intenta despejar un balón con la atenta mirada del capitán Eneko Ortiz. / SD Huesca

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Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal B firmó una auténtica obra de arte futbolística en su visita a tierras oscenses tras derrotar con un contundente 0-3 al Huesca. Los pupilos dirigidos por David Albelda completaron un encuentro soberbio, demostrando ser un bloque maduro, camaleónico y capaz de adaptarse a cualquier escenario o rival que se le ponga por delante. Con esta brillante actuación, el filial groguet encadena su tercera victoria consecutiva en este arranque liguero, desatando la euforia entre sus aficionados, aunque desde el cuerpo técnico ya se insiste en mantener los pies en el suelo para continuar con el trabajo diario.

Once titular que presentó el Villarreal B en el encuentro jugado en Huesca.

Once titular que presentó el Villarreal B en el encuentro jugado en Huesca. / Villarreal CF

La primera mitad fue un monólogo de juego hilvanado, vertical y valiente por parte del conjunto visitante, que bien pudo marcharse con una renta histórica al descanso si los maderos no hubieran escupido dos zapatazos de Joselillo Gaitán y César Bonafé. Pese a la mala fortuna con los postes, el marcador reflejó la superioridad amarilla antes de pasar por vestuarios con un cómodo 0-2. Primero golpeó Joselillo Gaitán con un soberbio derechazo raso ajustado al palo tras una gran asistencia de Nizar, y apenas unos minutos después, Ayman Arguigue hizo cumplir de forma implacable la ley del ex al conectar un testarazo inapelable a centro de Nico Baratucci.

Joselillo Gaitán, autor del 0-1, intenta incerceder ante la contra de un jugador oscense.

Joselillo Gaitán, autor del 0-1, intenta incerceder ante la contra de un jugador oscense. / Villarreal CF

Sentencia con sello de 'killer'

Tras la reanudación, el técnico local buscó la reacción introduciendo tres cambios de golpe, lo que obligó al Villarreal B a replegarse con orden y mostrar su solidez defensiva ante el empuje territorial del Huesca. Lejos de sufrir, el filial llevó peligro constante al contragolpe en las botas de Gaitán y Albert García, hasta que llegó la acción que cerró el choque de forma definitiva. Nuevamente Nico Baratucci apareció para firmar su segunda asistencia de la tarde, sirviendo un balón medido al corazón del área para que el ariete Albert García empujara el cuero al fondo de las mallas, sellando así una tremenda victoria que confirma el estado de gracia del equipo.

Ficha técnica:

-0- SD Huesca: Gazzaniga; Djetei. Guille Molina, Salva Ruiz; Víctor García, Mario García (Gorostidi, min. 75), Pascu, Óscar Sielva (Jimmy, min. 46), Iván Rodríguez (Agus Juárez, min. 46); Tresaco (Collado, min. 66) y Douglas (Sergi Enrich, min. 46).

-3- Villarreal CF B: Kinarekin; Bonafé, Álvaro García, Enric Pujol (Diallo, min. 85), Eneko Ortiz; Nizar (Barry, min. 75), Cheikh, Pablo Pascual (Álvaro Alcaide, min. 60), Gaitán; Baratucci (Fofana, min. 75) y Ayman (Albert, min. 60).

Goles: 0-1. Min. 34: Gaitán. 0-2. Min. 39: Ayman. 0-3. Min. 74: Albert.

Árbitro: Pol Arenas Mora (Figueres). Amonestó a los locales Djetei y Víctor García; y a los visitantes Enric Pujol.

Campo: El Alcoraz.

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Entrada: 4.737 espectadores.

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