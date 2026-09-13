La crónica | El Villarreal Femenino arranca el curso con un trabajado punto en Tenerife (1-1)
Las de Jordi Ferriols golpean primero de penalti, pero las canarias reaccionan de inmediato
El Villarreal Femenino inició su andadura en la temporada con un trabajado empate 1-1 frente al CDFC CD Tenerife. El escenario del debut fue la Ciudad Deportiva Javier Pérez, donde ambos conjuntos saltaron al césped imprimiendo un ritmo de juego altísimo desde el pitido inicial. Las jugadoras de la escuadra vila-realense golpearon primero gracias a una pena máxima: Marta Querol asumió la responsabilidad con gran sangre fría y convirtió el 0-1 de penalti. Sin embargo, la alegría visitante duró poco, ya que el cuadro local exhibió una notable capacidad de reacción y logró equilibrar la contienda en el minuto 14, cerrando una primera parte repleta de alternativas e igualdad.
Tras el paso por los vestuarios, la tónica del encuentro no varió en absoluto y la disputa se mantuvo sumamente cerrada en la medular. Fue un compromiso muy exigente y disputado para las futbolistas dirigidas por Jordi Ferriols, quienes tuvieron que emplearse a fondo en tareas defensivas ante los constantes empujes insulares. El cansancio empezó a hacer mella, pero el bloque groguet supo sufrir unido para amarrar de forma sólida su primer punto de la temporada en una de las salidas más complejas del calendario.
Próxima parada en el archipiélago
La competición oficial no da tregua y el cuadro de Castellón no tendrá que mudarse de región para su siguiente compromiso. El próximo sábado, día 19, la historia se volverá a repetir lejos de casa en un nuevo desplazamiento a tierras canarias. El rival a batir en la segunda jornada liguera será el Real Unión de Tenerife, en un duelo programado para las 13.00 horas donde las de Ferriols buscarán hacer bueno este primer punto sumando su primera victoria del curso.
Ficha técnica:
-1- CDFC CD Tenerife: Adri; Méndez, Carmen (Yarettzi, min. 62), Esther (María Victtoria, min. 62), Martorell, Emma Gálvez, Doménech, Lecaille (Nuria, min. 88), Julia Gómez (Lara, min. 76), Coviella y Clara.
-1- Villarreal CF: Mar Segarra; Nerea, Moreira (Gonzi, min. 73), Miguélez (Paulsen, min. 85), Laura, María, Querol (Montse Alabart, min. 73), Lauris (Natalia, min. 73), Sara Medina, Carla y Vera Rico (Aixa Salvador, min. 62).
Goles: 0-1. Min. 9: Marta Querol (p). 1-1. Min. 14: Carmen Domínguez.
Árbitra: Alba Arija Asín (Barcelona). Amonestó a las locales Carmen y Marta; y a las visitantes Nera y María Romero.
Campo: Ciudad Deportiva Javier Pérez.
Entrada: 200 espectadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
- Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
- Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
- Atípico acumulado anual de precipitaciones en Castellón tras cuatro meses sin lluvias en la mayor parte del territorio provincial
- Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
- Las gasolineras de Castellón avisan: el diésel superará los 2 euros el litro en octubre si no hay alivio fiscal
- Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
- Los valores extremos que deja el verano en Castellón: el pueblo que sufrió un día de 42,9 grados, la comarca con 62 noches tropicales y la temperatura media más alta, en un instituto