La crónica | El Villarreal Femenino arranca el curso con un trabajado punto en Tenerife (1-1)

El Villarreal Femenino inició su andadura en la temporada con un trabajado empate 1-1 frente al CDFC CD Tenerife. El escenario del debut fue la Ciudad Deportiva Javier Pérez, donde ambos conjuntos saltaron al césped imprimiendo un ritmo de juego altísimo desde el pitido inicial. Las jugadoras de la escuadra vila-realense golpearon primero gracias a una pena máxima: Marta Querol asumió la responsabilidad con gran sangre fría y convirtió el 0-1 de penalti. Sin embargo, la alegría visitante duró poco, ya que el cuadro local exhibió una notable capacidad de reacción y logró equilibrar la contienda en el minuto 14, cerrando una primera parte repleta de alternativas e igualdad.

Partido igualado y un empate para las vila-realenses para empezar la temporada. / CDFC CD Tenerife

Tras el paso por los vestuarios, la tónica del encuentro no varió en absoluto y la disputa se mantuvo sumamente cerrada en la medular. Fue un compromiso muy exigente y disputado para las futbolistas dirigidas por Jordi Ferriols, quienes tuvieron que emplearse a fondo en tareas defensivas ante los constantes empujes insulares. El cansancio empezó a hacer mella, pero el bloque groguet supo sufrir unido para amarrar de forma sólida su primer punto de la temporada en una de las salidas más complejas del calendario.

Próxima parada en el archipiélago

La competición oficial no da tregua y el cuadro de Castellón no tendrá que mudarse de región para su siguiente compromiso. El próximo sábado, día 19, la historia se volverá a repetir lejos de casa en un nuevo desplazamiento a tierras canarias. El rival a batir en la segunda jornada liguera será el Real Unión de Tenerife, en un duelo programado para las 13.00 horas donde las de Ferriols buscarán hacer bueno este primer punto sumando su primera victoria del curso.

Ficha técnica:

-1- CDFC CD Tenerife: Adri; Méndez, Carmen (Yarettzi, min. 62), Esther (María Victtoria, min. 62), Martorell, Emma Gálvez, Doménech, Lecaille (Nuria, min. 88), Julia Gómez (Lara, min. 76), Coviella y Clara.

-1- Villarreal CF: Mar Segarra; Nerea, Moreira (Gonzi, min. 73), Miguélez (Paulsen, min. 85), Laura, María, Querol (Montse Alabart, min. 73), Lauris (Natalia, min. 73), Sara Medina, Carla y Vera Rico (Aixa Salvador, min. 62).

Goles: 0-1. Min. 9: Marta Querol (p). 1-1. Min. 14: Carmen Domínguez.

Árbitra: Alba Arija Asín (Barcelona). Amonestó a las locales Carmen y Marta; y a las visitantes Nera y María Romero.

Campo: Ciudad Deportiva Javier Pérez.

Entrada: 200 espectadores.