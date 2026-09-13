Iñigo Pérez y sus impresiones sobre el momento del Villarreal, la necesidad de ganar, el Betis...: "La sensación de frustración existe"

Sereno, sensato, coherente y con ganas de sumar su primera victoria en competición oficial con el Villarreal CF, así se encontraba en la tarde de este domingo Iñigo Pérez. El entrenador del Submarino compareció ante los medios, en la previa del partido de la 5ª jornada de LaLiga ante el Real Betis de este próximo lunes en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas), convencido de que su fórmula no va a tardar en dar resultados. El camino es un proceso y los contratiempos iniciales forman parte del aprendizaje .

El preparador navarro del conjunto amarillo, que elogió a Manuel Pellegrini y a su equipo, que confesó que los amarillos están enfocados en sumar el primer triunfo en el presente ejercicio y que el choque ante los verdiblancos debe servir como punto de inflexión.

Iñigo Pérez, en rueda de prensa. / EFE

Estas son las sensaciones de Iñigo Pérez

Carlos Romero, recuperado; Foyth, no

Sobre los dos lesionados, el técnico asturiano confirmó que recupera a Carlos Romero, mientras que Juan Foyth todavía no estará disponible. "Carlos (Romero) ha completado la semana con el equipo, y estará disponible, mientras que Juan (Foyth) está mejorando y tiene muy buenas sensaciones, no está todavía disponible pero pronto estará con nosotros", argumentó.

El estado mental de la plantilla

El míster del Submarino trato el estado de la plantilla: "Somos un cuerpo técnico que no nos gusta mentirnos a nosotros mismos. Creemos que merecimos más en muchos partidos y por eso sientes frustración y rabia. Creemos que llegará un momento que todo se dará, que obtendremos los resultados que merecemos".

"La plantilla es fuerte, estos jugadores tienen experiencia y habrán vivido situaciones similares. Por tanto, en este caso, mi aportación tiene que ver más con el mantenimiento de cómo les veo, con la energía que tienen que con el tener que intervenir", indició.

Iñigo Pérez, en el entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Siente frustración en lo personal

Y no ocultó cómo lo está viviendo él en primera persona: "Hacemos muchas cosas para mereces más, y otros equipos con poco o con menos que nosotros, lo consiguen. Es algo que te quita energía, que lo notas en tus vibraciones y que es evitable. Es débil y simplista el pensar que a ellos sí y a nosotros no. Pero creo que es la propia autoexigencia la que marca el camino, el devenir y que por ende generes contagio en la forma de pensar de tus jugadores".

"La verdad es que la frustración y la rabia siempre aparecen, cuando crees que te mereces algo y no te llega. Pero estamos trabajando en ello, sabemos que estamos en el camino correcto y el trabajo realizado dará sus frutos", añadió.

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal, ha analizado el partido ante el Betis. / Toni Losas

Mejoras en los futbolistas

Trabajo personalizado con los jugadores: "Estamos realizando ajustes tácticos y trabajando en el plano individual para evitar que perdamos puntos por errores propios. Nosotros incidimos también el desarrollo individual de cada uno, en las mejoras de la técnica. Para mí es algo preestablecido en la gente que cuando se llega a Primera División, todos los jugadores saben hacerlo todo bien, son maestros de la técnica, la táctica, la física y de lo psíquico, y es un error es un error, porque todos tenemos muchos aspectos de debilidad y que mejorar y este es uno de ellos. Porque, además, en un porcentaje muy alto, la definición corresponde a la técnica casi diríamos en su absoluto, o sea, que sí se puede trabajar y estamos en ello".

Elogios al Betis y a su técnico

Destacó Iñigo al Betis como un gran oponente: "Sabemos que nos enfrentamos a un duro rival. Un equipo que tiene mucho nivel, mantienen grandes futbolistas de la pasada campaña y se han reforzado con grandes jugadores. A ello se le une el el gusto por el buen fútbol de su entrenador, que lo sabéis muy bien aquí, es destacable y espero un rival que irá a por el partido, de mucha calidad y que nos pondrá las cosas difíciles".

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal, ha analizado el partido ante el Betis. / Villarreal CF

Agradecido a Pellegrini

El navarro se mostró agradecido por las manifestaciones de Pellegrini en su defensa: "Agradecerle a Manuel sus palabras sobre alguien que acaba de empezar en esto del entrenador. Yo le admiro desde mi etapa de jugador, como todo el mundo al que le guste el buen fútbol".

"Es un referente en el Villarreal y ojalá pueda cumplirse, no solo el timing de la de la primera victoria de mi etapa una jornada antes que él, sino poder conseguir todo lo que él consiguió en este club. Pellegrini es un referente aquí para vosotros y para cualquiera que le guste fútbol. Si puedo ganar mi primer partido una jornada antes de que lo hizo él aquí, bienvenido sea", expuso.

Iñigo Pérez, junto a Adrián López en un entrenamiento del Villarreal. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Análisis de la defensa: Renato Veiga y Logan Costa

Quiso evaluar el momento de los defensas centrales: "Renato Veiga es un jugador con mucha personalidad, estable y está mejorando en estabilidad y madurez. Nos está dando jerarquía y liderazgo. Luego, además de Foyth, que está lesionado, tenemos a Logan Costa, que hizo buen partido ante el Depor, pero que venía de muchos meses sin jugar, se está adaptando bien a nuestro sistema, pero es un futbolista de primer nivel, que estuvo en el Mundial y que está en la fase de adaptación lógica de alguien que vuelve de una grave lesión".

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal, ha analizado el partido ante el Betis. / Villarreal CF

Su opinión de Pau Navarro

También ensalzó el nivel de Pau Navarro: "Y tenemos también a Pau Navarro, un jugador obediente, que escucha, que aprende, que en muchas cosas me recuerda a Carles Puyol, por su polivalencia, que puede jugar de lateral, es rápido, tiene potencia de salto, salida de balón, marca bien... es muy completo. A Pau solo le falta creerse que es un gran jugador, porque es un gran defensa".

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Espera un toma y daca

Sobre el encuentro ante los béticos, confesó que espera un toma y daca: "Cada partido es diferente. Me gusta dominar todas las facetas y ser capaces de afrontar cualquier propuesta del rival. Ante el Betis espero un toma y daca constante, porque los dos conjuntos buscaremos el área rival", finalizó.