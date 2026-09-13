Villarreal-Betis | Pellegrini, la leyenda 'grogueta' que amenaza la primera victoria de la 'era Iñigo Pérez'

Hay regresos que trascienden un partido. Manuel Pellegrini volverá este lunes al Estadio de la Cerámica, el escenario en el que empezó a construir una de las etapas más brillantes de la historia del Villarreal CF. El recinto ya no se llama El Madrigal y el club ha crecido hasta otra dimensión, pero buena parte de aquel salto hacia la élite lleva la firma del técnico chileno.

Ahora regresará como entrenador del Real Betis, rival directo, en la 5ª jornada de Liga, para medirse desde las 21 horas a la nueva apuesta amarilla, Iñigo Pérez.

Marcelino y Pellegrini saludándose antes del inicio del encuentro del pasado ejercicio. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Cinco años históricos

Pellegrini aterrizó en Vila-real en el verano de 2004 procedente de River Plate para iniciar su primera experiencia en Europa. El impacto fue inmediato. En su primera temporada (2004/05) conquistó la Copa Intertoto, llevó al Villarreal hasta los cuartos de final de la Copa de la UEFA —donde cayó ante el AZ Alkmaar— y firmó un histórico tercer puesto en Primera División, con 65 puntos, que abrió por primera vez al Submarino las puertas de la Champions.

Un año después llegó la gran obra europea. En su estreno en la Liga de Campeones 2025/06, el Submarino fue primero e invicto en un grupo con Manchester United, Benfica y Lille, superó después al Glasgow Rangers y al Inter de Milán y se plantó en semifinales.

Solo el Arsenal en semifinales apartó a los amarillos de una final que quedó marcada por el fallo de un penalti por parte de Riquelme, partido que continúa grabado en la memoria de la afición.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini. / Jose Manuel Vidal / EFE

El subcampeonato, su cima

Si aquella Champions convirtió al Villarreal en una sensación continental, la temporada 2007/08 confirmó que el proyecto podía discutir con los grandes también durante 38 jornadas. El equipo de Pellegrini terminó 2º en LaLiga con 77 puntos, 24 victorias y 10 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Nunca antes el club había alcanzado esa posición y, casi dos décadas después, aquel subcampeonato continúa siendo su mejor clasificación histórica.

Su última campaña en Miralcamp, la 2008/09, volvió a dejar al Villarreal entre los ocho mejores equipos de Europa. El Submarino alcanzó de nuevo los cuartos de final de la Champions y volvió a encontrarse con el Arsenal.

Pellegrini cerró así cinco temporadas completas y 259 partidos oficiales antes de marcharse al Real Madrid, dejando una huella que explica una parte esencial del crecimiento moderno del club.

El entrenador del Villarreal CF, Iñigo Pérez. / Villarreal CF

De referente a rival directo

El fútbol ha querido que, con el paso de los años, Pellegrini vuelva a cruzarse de manera habitual con el Villarreal desde el banquillo del Betis. El conjunto verdiblanco se ha instalado en la pelea europea y se ha convertido en uno de los rivales directos del Submarino por ocupar el escalón inmediatamente posterior a los grandes.

En las dos últimas Ligas, ese pulso cayó del lado amarillo: el Villarreal fue 5º en 2024/25, por delante del Betis, 6º; y la pasada temporada, los groguets terminaron 3º con 72 puntos, mientras los verdiblancos fueron 5º, con 60. Dos clasificaciones consecutivas que, por ahora, decantan hacia Vila-real esa particular batalla entre dos clubes que han elevado su ambición deportiva.

Mañana habrá un nuevo capítulo. Frente al técnico que ayudó a elevar el techo del Villarreal estará Iñigo, símbolo de una etapa que acaba de comenzar y al que le urge estrenar el casillero de victorias. Dos generaciones, dos momentos distintos y un mismo escenario con tres puntos clave en juego.