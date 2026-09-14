Directo Villarreal-Real Betis: El Submarino busca el primer triunfo de la temporada

Todo preparado en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal CF recibe al Real Betis esta noche a las 21:00 horas con el principal objetivo de romper la mala dinámica y sumar el primer triunfo de la temporada después de cuatro encuentros ligueros y uno de Champions League. Enfrente tendrá a un equipo verdiblanco que llega en gran dinámica después de vencer al Real Madrid y al Lille en el debut de Champions.

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