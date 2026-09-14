En Directo
Directo Villarreal-Real Betis: El Submarino busca el primer triunfo de la temporada
El conjunto 'groguet' recibe esta noche (21:00 horas) al equipo verdiblanco en busca de lograr su primera victoria
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Todo preparado en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal CF recibe al Real Betis esta noche a las 21:00 horas con el principal objetivo de romper la mala dinámica y sumar el primer triunfo de la temporada después de cuatro encuentros ligueros y uno de Champions League. Enfrente tendrá a un equipo verdiblanco que llega en gran dinámica después de vencer al Real Madrid y al Lille en el debut de Champions.
Puedes seguir la información del encuentro minuto a minuto en Mediterráneo.
- Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
- Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
- Un joven circula por Castelló con más de 40 kilos de marihuana en el coche y acaba detenido
- Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados
- De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs
- Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
- Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
- Imágenes históricas de empleados y clientes de la discoteca Zeus y El Desván en Castelló