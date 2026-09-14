Iñigo Pérez, tras la derrota del Villarreal ante el Real Betis: «La segunda parte ha sido muy dañina»

El Villarreal CF sigue sin conocer la victoria y el inicio de la etapa de Iñigo Pérez en el banquillo de La Cerámica se complica después de una nueva derrota, esta vez ante el Real Betis. El técnico navarro terminó «disgustado» por la imagen ofrecida por su equipo, especialmente después de adelantarse en el marcador, y no escondió su preocupación por un grupo que, a su juicio, ha perdido confianza y autoestima.

Iñigo Pérez no buscó excusas y asumió su parte de responsabilidad en el momento que atraviesa el Submarino. «No estoy dando con esa tecla para generar fe y creencia», admitió el preparador, que considera necesario «reflexionar seriamente» sobre el estado del equipo y sobre su propia capacidad para encontrar soluciones. Con el duelo ante el Málaga en La Rosaleda a la vuelta de la esquina, el técnico quiere dejar atrás cuanto antes un golpe que considera especialmente dañino.

Valoración del partido

«Hasta el gol que hemos marcado era un escenario planificado. En el momento en el que hemos encajado, incomprensiblemente, nos ha ocurrido lo mismo que el otro día contra el Deportivo de La Coruña. Creo que la imagen de la segunda parte ha sido dañina, porque no estoy consiguiendo generar respuestas en mis jugadores ni convencerles de que el camino es uno. Evidentemente, no estoy dando con esa tecla para generar fe y creencia».

Gabriel Utiel

Una segunda parte muy dañina

«La segunda parte es muy dañina para nuestra autoestima y autoconfianza. Había cosas a las que agarrarse para poder progresar. Creo que la segunda parte de hoy no derrumba todo aquello, pero nos hace mucho daño. Levantarse desde la derrota es difícil y hacerlo desde la sensación que genera es muy complicado, pero hay que hacerlo. Estoy de acuerdo en que no es un día en el que se pueda rescatar nada».

¿Qué le preocupa?

«La preocupación siempre existe porque, si somos perfeccionistas y ambiciosos, queremos mejorar cada situación, por pequeña que sea. En este caso, no estamos hablando de situaciones, sino de acciones de peso en el resultado. Como entrenador, no puedes faltar a la verdad ni eludir lo que está sucediendo en estas primeras jornadas».

Sin puntuar en casa

«No puede ser de otro modo. Es negativo, es malo. No estamos siendo capaces de entregar a la afición lo que merece. No hay que poner paños calientes. Ahora mismo, a media hora de terminar el partido, no existe ilusión por lo que viene. Mañana sí, habrá que levantarse y poner todo para vencer en La Rosaleda. Ojalá, como entrenador, sea capaz de convencerles de la forma en la que podemos obtener rendimiento. Pero ahora mismo, después de media hora, no hay que recurrir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal».

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Real Betis / Gabriel Utiel

Un partido en tres días ante el Málaga

«Los jugadores ahora mismo y todos los que componemos el Villarreal estamos disgustados. No vamos a dormir y la afición seguramente estará enfadada con nosotros, porque se corresponde con lo que ellos entregan. Ahora mismo tenemos que pasar este duelo, que son pocas horas, analizar y corregir para seguir mejorando. No quiero venderos una ilusión».

El equipo no acaba de captar el mensaje

«Es falta de capacidad del entrenador. El mensaje es suficientemente claro. Lo han hecho durante partidos y, si no se sostiene con un marcador a favor como el otro día u hoy, es porque te estás dejando deberes sin hacer como entrenador. Ahí es donde tengo que mirarme, ver lo que he hecho bien y mal para tratar de cambiar la situación. No encuentro otra fórmula que salir de este bache».