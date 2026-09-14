Pellegrini opina del Villarreal y de Iñigo Pérez antes de visitar La Cerámica: "Está muy capacitado y obtendrá resultados"

Manuel Pellegrini volverá este lunes a un escenario que forma parte de su historia. El entrenador chileno del Real Betis regresará al Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal CF, club al que dirigió durante cinco temporadas y con el que vivió algunos de los mejores años de la entidad en la élite. Antes del reencuentro, el técnico bético salió en defensa del Submarino pese a su irregular arranque de curso.

«No creo que este inicio malo marque lo que vaya a pasar al final», aseguró Pellegrini este domingo en la rueda de prensa previa. El preparador santiaguino también tuvo palabras de respaldo para Íñigo Pérez, actual entrenador amarillo. «Íñigo está muy capacitado y seguro que acabará obteniendo los resultados esperados», afirmó.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini. / Jose Manuel Vidal / EFE

Respeto por el Villarreal

Las declaraciones de Pellegrini llegan en un momento en el que el Villarreal busca recuperar estabilidad después de un comienzo de campeonato con resultados por debajo de las expectativas. El chileno, profundo conocedor del club y de su entorno, rechazó que las primeras jornadas sirvan para establecer conclusiones definitivas sobre el nivel que puede alcanzar el equipo de la Plana Baixa.

"Una buena racha del Villarreal y va a estar nuevamente metido en los puestos de Europa. Así que en eso yo creo que todos los años hay equipos que, por presupuesto, por plantel, tienen más posibilidades de llegar, y Villarreal está en esa lista, como pueden estar la Real Sociedad y el Athletic", argumentó.

El duelo, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este lunes 14 de septiembre a las 21.00 horas en La Cerámica. Para Pellegrini será un nuevo regreso a una casa en la que permaneció entre las temporadas 2004/05 y 2008/09, etapa en la que el Villarreal se consolidó entre los grandes del fútbol español y europeo.

El preparador chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini. / Real Betis

Abde y Ceballos, convocados

En el apartado deportivo, Pellegrini confirmó el regreso de Ez Abde a la lista. El extremo internacional marroquí ha «entrenado con normalidad estos tres últimos días» y estará disponible para enfrentarse al Villarreal.

También ha sido citado Dani Ceballos, todavía sin debutar con el Betis. El centrocampista irá entrando «poco a poco» porque, según recordó su entrenador, «viene de mucho tiempo parado» y no realizó la pretemporada. Iker Losada queda fuera por decisión técnica y Aitor Ruibal, Diego Llorente y José Antonio Morante no entran al estar recién restablecidos de sus respectivas lesiones.

Marcelino y Pellegrini saludándose antes del inicio del encuentro Villarreal-Betis de la pasada campaña. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Crítica al calendario

Pellegrini fue especialmente crítico con la planificación de estas primeras semanas de competición. Al chileno le «parece fatal la manera de gestionar el calendario» y no considera que disputar el encuentro en lunes beneficie a ninguno de los dos equipos.

«No da ninguna ventaja al Villarreal ni a nosotros», explicó antes de censurar la acumulación de compromisos. El Betis afronta, al igual que el Submarino, una semana de máxima exigencia y Pellegrini considera que «no se entiende la necesidad de jugar tres partidos en una semana».

El técnico verdiblanco regresará así a La Cerámica con un discurso de respeto hacia el Villarreal, confianza en Iñigo Pérez y una advertencia clara: el mal inicio amarillo, a su juicio, no tiene por qué definir el rumbo de la temporada.