Pellegrini opina del Villarreal y de Iñigo Pérez antes de visitar La Cerámica: "Está muy capacitado y obtendrá resultados"
El técnico chileno es consciente de que el Submarino recuperará su nivel: "Una buena racha del Villarreal y va a estar nuevamente metido en los puestos de Europa"
Manuel Pellegrini volverá este lunes a un escenario que forma parte de su historia. El entrenador chileno del Real Betis regresará al Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal CF, club al que dirigió durante cinco temporadas y con el que vivió algunos de los mejores años de la entidad en la élite. Antes del reencuentro, el técnico bético salió en defensa del Submarino pese a su irregular arranque de curso.
«No creo que este inicio malo marque lo que vaya a pasar al final», aseguró Pellegrini este domingo en la rueda de prensa previa. El preparador santiaguino también tuvo palabras de respaldo para Íñigo Pérez, actual entrenador amarillo. «Íñigo está muy capacitado y seguro que acabará obteniendo los resultados esperados», afirmó.
Respeto por el Villarreal
Las declaraciones de Pellegrini llegan en un momento en el que el Villarreal busca recuperar estabilidad después de un comienzo de campeonato con resultados por debajo de las expectativas. El chileno, profundo conocedor del club y de su entorno, rechazó que las primeras jornadas sirvan para establecer conclusiones definitivas sobre el nivel que puede alcanzar el equipo de la Plana Baixa.
"Una buena racha del Villarreal y va a estar nuevamente metido en los puestos de Europa. Así que en eso yo creo que todos los años hay equipos que, por presupuesto, por plantel, tienen más posibilidades de llegar, y Villarreal está en esa lista, como pueden estar la Real Sociedad y el Athletic", argumentó.
El duelo, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este lunes 14 de septiembre a las 21.00 horas en La Cerámica. Para Pellegrini será un nuevo regreso a una casa en la que permaneció entre las temporadas 2004/05 y 2008/09, etapa en la que el Villarreal se consolidó entre los grandes del fútbol español y europeo.
Abde y Ceballos, convocados
En el apartado deportivo, Pellegrini confirmó el regreso de Ez Abde a la lista. El extremo internacional marroquí ha «entrenado con normalidad estos tres últimos días» y estará disponible para enfrentarse al Villarreal.
También ha sido citado Dani Ceballos, todavía sin debutar con el Betis. El centrocampista irá entrando «poco a poco» porque, según recordó su entrenador, «viene de mucho tiempo parado» y no realizó la pretemporada. Iker Losada queda fuera por decisión técnica y Aitor Ruibal, Diego Llorente y José Antonio Morante no entran al estar recién restablecidos de sus respectivas lesiones.
Crítica al calendario
Pellegrini fue especialmente crítico con la planificación de estas primeras semanas de competición. Al chileno le «parece fatal la manera de gestionar el calendario» y no considera que disputar el encuentro en lunes beneficie a ninguno de los dos equipos.
«No da ninguna ventaja al Villarreal ni a nosotros», explicó antes de censurar la acumulación de compromisos. El Betis afronta, al igual que el Submarino, una semana de máxima exigencia y Pellegrini considera que «no se entiende la necesidad de jugar tres partidos en una semana».
El técnico verdiblanco regresará así a La Cerámica con un discurso de respeto hacia el Villarreal, confianza en Iñigo Pérez y una advertencia clara: el mal inicio amarillo, a su juicio, no tiene por qué definir el rumbo de la temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
- Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
- Un joven circula por Castelló con más de 40 kilos de marihuana en el coche y acaba detenido
- Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados
- De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs
- Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
- Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
- Las seis cuevas que hacen de la provincia de Castellón un paraíso de la espeleología