La previa | El Villarreal se pone a prueba ante el Betis entre la obligación y la necesidad
El proyecto de Iñigo Pérez precisa de un triunfo como punto de inflexión, romper la ansiedad de la plantilla y disipar dudas
El equipo bético del examarillo Pellegrini, en la zona alta y reforzado tras su victoria en Champions League, la amenaza
En el fútbol, la grandes plantillas, los buenos entrenadores, las millonarias inversiones y los proyectos a medio o largo plazo, no se sostienen sin resultados. El Villarreal CF tenía claro al inicio de la pasada campaña que el Submarino necesitaba aire fresco, un cambio de rumbo y un nuevo patrón de barco. El club apostó por un técnico joven, notablemente preparado y con resultados recientes en el Rayo Vallecano (subcampeón de la Conference League) como Iñigo Pérez.
Un entrenador que cuyos equipos tienen su sello, una impronta que, tras los cinco primeros partidos oficiales, ha dado muestras de lo que puede llegar a ser y a plasmarse, pero que no se ha traducido en lo que manda y más importa: los resultados.
Necesidades
Nadie dentro del seno del club amarillo duda del nivel y preparación del navarro, y se tiene claro que los resultados no van a tardar en llegar, tomando como referencias las dos muy buenas puestas en escena en el Metropolitano ante el Atlético (2-2) y en el Westfalenstadion ante el Dortmund (3-2).
Pero cierto es que el haber sumado solo 2 puntos de 12 posibles tras cuatro jornadas de Liga y haber perdido en el estreno en Champions League en Alemania han generado tanto necesidad como obligación por ganar, más si cabe de estar hablando de la cuarta plantilla con mayor límite salaria de Primera División.
Romper la ansiedad
Tanto Iñigo Pérez como los futbolistas tienen claro de que urge una victoria para, además de no perder comba con la zona alta, romper la ansiedad por ganar que está teniendo la plantilla. El mensaje de que deben aislarse del ruido externo y disfrutar del camino y del trabajo realizado es una máxima que está inculcando el preparador navarro a sus jugadores.
Pero para desatascar ese bloqueo mental y deportivo, el Villarreal tiene en la noche de este lunes en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas, Movistar+) un hueso duro, un equipo de Champions y que atraviesa un momento dulce y totalmente opuesto a los groguets, el Real Betis del examarillo Manuel Pelelgrini, que ha logrado tres victorias en estas cuatro jornadas (solo cayó, y goleado, en casa del Levante) y se impuso en su estreno en Liga de Campeones en Lille (2-3).
Las opciones amarillas
Para dicho compromiso, Iñigo sigue sin poder contar con el defensa Juan Foyth, lesionado, y recupera a Carlos Romero. El míster navarro es consciente del potencial del rival, con talentos ofensivos como Antony, Isco, Parrot, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme... junto a los ‘ex’ Fornals y Lo Celso.
Por ello, dispondrá de un equipo muy ofensivo, plnmteándole un tú a tú a Pellegrini. Todo hace indicar que Gulácsi seguirá en portería, a no ser que Luiz Júnior sea el meta de LaLiga y el húngaro del de Europa y la Copa. Con Mouriño o la ofensividad de Freeman en el lateral diestro, Cardona en el zurdo y Pau Navarro y Renato Veiga en el eje de la zaga. Saliba parece fijo en el doble pivote, junto a Comesaña o Gueye, los talentosos Moleiro y Nico Pepe en los extremos, y Gerard o Ayoze para acompañar a Mikautadze en punta. Es pronto, pero urge ganar, toca ganar.
Los posibles onces de Villarreal y Betis
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