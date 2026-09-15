El cerrojo ucraniano del Villarreal B: Yakiv Kinareikin explota con David Albelda

Yakiv Kinareikin ha sabido esperar su momento con madurez en el Villarreal B. Tras una temporada 2025/26 en la que estuvo a la sombra de un colosal Rubén Gómez —actual tercer portero del primer equipo—, el guardameta ucraniano ha emergido con fuerza. En este arranque de curso ha asombrado a todos por su seguridad, aplomo y saber estar bajo los palos, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del técnico David Albelda, quien no ha dudado en darle una oportunidad de oro que el arquero está aprovechando con creces.

Yakiv Kinareikin, este martes durante en el entrenamiento en el campo 9. / Juan Francisco Roca

El impacto de Kinareikin se refleja de forma inmediata en las estadísticas. En este inicio de campaña ya lleva disputados los mismos partidos que en toda la pasada temporada: tres encuentros y 270 minutos sobre el verde. Sin embargo, su rendimiento ha dado un salto cualitativo al encajar únicamente dos goles, uno menos que el curso anterior en el mismo periodo. Sus paradas decisivas han contribuido directamente a firmar un brillante seis de seis en puntos para el filial del Villarreal, sellando triunfos de prestigio ante rivales de la talla del Rayo Majadahonda, Algeciras y Huesca.

Yakiv Kinareikin ha jugado los tres primeros partidos del Villarreal B esta temporada. / Juan Francisco Roca

De Ucrania a la gloria grogueta

El camino de este prometedor portero hasta el Mini Estadi no ha sido casualidad. Llegó al Villarreal B el pasado verano procedente del Karpaty Lviv, después de haber militado previamente en las filas del SK Dnipro-1 de su país natal. Ahora, plenamente adaptado al fútbol español, el futbolista se muestra contento, feliz y con muchas ganas de seguir demostrando su valía. Su gran momento de forma no solo se traduce en intervenciones de mérito, sino en la tremenda seguridad que transmite a toda su línea defensiva.