Uno muy destacado y varios suspensos en el uno del Villarreal-Betis: entra y vota por el mejor

El Villarreal CF sigue sin arrancar. El equipo de Iñigo Pérez encadenó su quinta jornada sin ganar tras caer ante el Betis (1-2) en La Cerámica, en un encuentro que confirmó su preocupante fragilidad defensiva. El Submarino volvió a ofrecer algunos buenos momentos con balón, pero fue incapaz de controlar el partido y concedió hasta 26 remates. Solo la excelente actuación de Gulácsi evitó una derrota mucho más abultada.

El once

Iñigo Pérez apostó por mantener al guardameta húngaro, recuperó a Carlos Romero y regresó al doble pivote formado por Comesaña y Pape Gueye. El Villarreal presionó arriba y pasó mucho tiempo en campo contrario, pero nunca gobernó el centro del campo.

El Betis esperó replegado y explotó cada pérdida amarilla para salir con velocidad. En un inicio trepidante, ambos porteros tuvieron que intervenir y el VAR anuló correctamente dos goles locales por fuera de juego de Buchanan y Gerard Moreno.

Gol anulado a Tajon Buchanan. / MEDITERRÁNEO

Del 1-0 al 1-2

El capitán adelantó al Villarreal cerca de la media hora tras una acción ensayada en un córner, con centro de Gueye y asistencia de Renato Veiga. Sin embargo, el 1-0 resultó un espejismo. Gulácsi evitó inicialmente el empate de Cucho Hernández, pero el delantero aprovechó poco después un rechace del portero tras una acción de Abde para establecer el 1-1. La reacción bética acentuó la inseguridad local y Natan completó la remontada antes del descanso al recoger otro rechace en un saque de esquina.

Segunda parte

El Villarreal buscó el empate durante la segunda parte, aunque le faltaron claridad y precisión para generar ocasiones verdaderamente peligrosas. Iñigo dio entrada a Saliba, Moleiro, Oluwaseyi, Freeman y Ayoze, pero los ataques amarillos apenas inquietaron a Valles. En el otro área, cada pérdida se convirtió en una amenaza. Cucho, Deossa, Antony y Bellerín dispusieron de ocasiones clarísimas y varios mano a mano que Gulácsi resolvió con brillantez.

El portero fue el mejor futbolista de un Villarreal descontrolado, endeble y vulnerable en las transiciones. El equipo volvió a desaprovechar una ventaja y no consiguió transformar sus momentos de dominio en un resultado positivo.

Tras cinco jornadas sin conocer la victoria, las buenas sensaciones ofrecidas ante el Atlético y el Dortmund dejan paso a una creciente preocupación por los desajustes defensivos y la falta de control colectivo.

Aquí están las votaciones de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Gulácsi | 8 |. Hizo siete paradas de nivel y dio seguridad en el juego de pies y por arriba. Evitó un resultado mayor.

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Real Betis / Gabriel Utiel

El resto de los titulares

Pau Navarro | 7 |. De los mejores, ayer, de un Submarino superado. Rápido, atento a las ayudas y evitando varias contras. Bien por arriba.

Mouriño | 4 |. No tuvo su noche, siendo Ez Abde una pesadilla para él, ya que no lo pudo frenar. Desbordado en todo momento.

Renato Veiga | 6 |. Mostró seguridad. Estuvo fiable en la marca y muy seguro en el juego aéreo. Dio la asistencia del 1-0, pero se durmió en el 1-1.

Carlos Romero | 6 |. Fue de los jugadores que lo intentó por banda, con profundidad, llegadas y con acciones de peligro. Sufrió en defensa.

Pape Gueye | 4 |. Muy lejos del Gueye que brilló el pasado ejercicio. Desajustado, sin poder frenar al rival y fundido. Inició el 1-0 y poco más.

Comesaña | 5 |. Nadie puede poner en duda su implicación y gran compromiso, pero se le vio cansado. Trabajó e inició bien el juego.

Buchanan | 6 |. Fue de los que se atrevió, encaró y buscó el uno contra uno. Le anularon un gol y generó varios remates con peligro.

Nico Pepe | 5 |. Con desparpajo y mucha personalidad. Lo intentó en numerosas ocasiones, pero no se tradujeron en el peligro deseado.

Gerard Moreno | 6 |. Se movió bien en ataque en busca de generar peligro. Filtró pases, le anularon un gol y anotó el 1-0. Lo dio todo.

Mikautadze | 4 |. No tiene suerte, porque se desmarcó bien y tuvo ocasiones. Pero no fue determinante y falló tres claras ocasiones.

Los cambios

Moleiro | 6 |. Atrevido.

Saliba | 7 |. Aplicado.

Oluwaseyi | 6 |. Intenso.

Freeman | 6 |. Refresco.

Ayoze | 6 |. Inteligente.