La intrahistoria del Villarreal-Betis: 'Va por Ceuta: Todos somos Caballas'
Gran ambiente el vivido en La Cerámica para acoger el duelo de la 5ª jornada entre amarillos y verdiblancos, clubs que se solidarizaron con el pueblo ceutí
El Estadio de la Cerámica vivió en la noche del pasado lunes un gran encuentro entre el Villarreal CF y el Real Betis, correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga. Ambiente espectacular ante la llegada del conjunto verdiblanco, duelo en el que ambos clubs saltaron con camisetas de apoyo al pueblo ceutí ante la situación que se vive con Marruecos, Moncofa fue la población protagonista en el brazalete amarillo y la peña Chequia Groga fue la homenajeada en la previa.
En Meditterráneo te contamos todo aquello que se vivió durante el duelo entre 'groguets' y béticos en la intrahistoria del partido.
En el palco VIP
El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ejerció de anfitrión, junto al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, haciendo de maestros de ceremonias junto a la comitiva del Betis, encabezada por su presidente, Ángel Haro. No faltaron el director de fútbol amarillo, Miguel Ángel Tena, ni el embajador groguet, Marcos Senna, junto al embajador del Real Betis, el mítico exfutbolista Rafael Gordillo.
‘Todos somos Caballas’
El Villarreal CF y el Real Betis Balompié saltaron anoche al terreno de juego con camisetas de apoyo a Ceuta, con el lema Todos somos Caballas, como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma y con todos los ciudadanos que están viviendo una situación especialmente compleja en las últimas semanas por la crisis migratoria. Ambas entidades quisieron trasladar un mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí.
Brazalete de Moncofa
Moncofa fue el municipio protagonista de la jornada dentro de una iniciativa de Endavant Província. El capitán amarillo lució durante el duelo un brazalete especial diseñado por José Contreras Moya en honor a dicha localidad, poniendo en valor así su identidad, cultura y patrimonio. De este modo, Moncofa tuvo un papel destacado en el partido.
La Fan Zone
Tanto los aficionados groguets y como los béticos pudieron disfrutar con la Fan Zone, que contó con un campo de 3×3 de campo libre, tragabolas, chutómetro, pintacaras, manualidades, una activación especial de cromos de Panini y una play zone de EA Sports.
Groc Talent
La segunda actuación de la presente edición del Groc Talent corrió a cargo del grupo Diversos, que ellos mismos definen como de «melodías indie con guitarras afiladas de rock».
Solidaridad
El espíritu de Endavant Solidaritat también estuvo presente en los aledaños del feudo amarillo de la mano de la Asociación Marta y María CLN6, cuya finalidad de dar a conocer la enfermedad de Batten CLN6, con el objetivo de recaudar fondos para su investigación y para poder atender a las personas afectadas por esta patología.
Chequia Groga
La peña Chequia Groga fue la agrupación protagonista de la jornada, organizando la previa en la sede de la APV y fotografiándose con el 11 inicial del conjunto amarillo en la previa del encuentro.
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