La intrahistoria del Villarreal-Betis: 'Va por Ceuta: Todos somos Caballas'

El Estadio de la Cerámica vivió en la noche del pasado lunes un gran encuentro entre el Villarreal CF y el Real Betis, correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga. Ambiente espectacular ante la llegada del conjunto verdiblanco, duelo en el que ambos clubs saltaron con camisetas de apoyo al pueblo ceutí ante la situación que se vive con Marruecos, Moncofa fue la población protagonista en el brazalete amarillo y la peña Chequia Groga fue la homenajeada en la previa.

En Meditterráneo te contamos todo aquello que se vivió durante el duelo entre 'groguets' y béticos en la intrahistoria del partido.

Los jugadores de Villarreal y Betis, con las camisetas de apoyo a Ceuta. / Villarreal CF

En el palco VIP

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ejerció de anfitrión, junto al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, haciendo de maestros de ceremonias junto a la comitiva del Betis, encabezada por su presidente, Ángel Haro. No faltaron el director de fútbol amarillo, Miguel Ángel Tena, ni el embajador groguet, Marcos Senna, junto al embajador del Real Betis, el mítico exfutbolista Rafael Gordillo.

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ejerció de anfitrión, junto al consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, en el palco en el partido ante el Betis. / Gabriel Utiel

‘Todos somos Caballas’

El Villarreal CF y el Real Betis Balompié saltaron anoche al terreno de juego con camisetas de apoyo a Ceuta, con el lema Todos somos Caballas, como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma y con todos los ciudadanos que están viviendo una situación especialmente compleja en las últimas semanas por la crisis migratoria. Ambas entidades quisieron trasladar un mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí.

El ambiente del Villarreal-Real Betis. / Gabriel Utiel

Brazalete de Moncofa

Moncofa fue el municipio protagonista de la jornada dentro de una iniciativa de Endavant Província. El capitán amarillo lució durante el duelo un brazalete especial diseñado por José Contreras Moya en honor a dicha localidad, poniendo en valor así su identidad, cultura y patrimonio. De este modo, Moncofa tuvo un papel destacado en el partido.

El ambiente del Villarreal-Real Betis. / Gabriel Utiel

La Fan Zone

Tanto los aficionados groguets y como los béticos pudieron disfrutar con la Fan Zone, que contó con un campo de 3×3 de campo libre, tragabolas, chutómetro, pintacaras, manualidades, una activación especial de cromos de Panini y una play zone de EA Sports.

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Real Betis / Gabriel Utiel

Groc Talent

La segunda actuación de la presente edición del Groc Talent corrió a cargo del grupo Diversos, que ellos mismos definen como de «melodías indie con guitarras afiladas de rock».

El ambiente del Villarreal-Real Betis. / Gabriel Utiel

Solidaridad

El espíritu de Endavant Solidaritat también estuvo presente en los aledaños del feudo amarillo de la mano de la Asociación Marta y María CLN6, cuya finalidad de dar a conocer la enfermedad de Batten CLN6, con el objetivo de recaudar fondos para su investigación y para poder atender a las personas afectadas por esta patología.

La peña Chequia Groga posó con los titulares del Villarreal en el duelo ante el Betis. / Villarreal CF

Chequia Groga

La peña Chequia Groga fue la agrupación protagonista de la jornada, organizando la previa en la sede de la APV y fotografiándose con el 11 inicial del conjunto amarillo en la previa del encuentro.