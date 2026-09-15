El Villarreal iguala un registro negativo que debe enderezar cuanto antes

El Villarreal CF atraviesa uno de los peores comienzos de temporada de su historia en Primera División. La derrota de este lunes frente al Real Betis en La Cerámica (1-2) ha dejado al equipo de Iñigo Pérez con solo dos puntos después de cinco jornadas, una cifra que iguala el registro más bajo del club a estas alturas del campeonato en sus 25 temporadas en la máxima categoría.

El Submarino volvió a quedarse sin premio pese a adelantarse en el marcador. Gerard Moreno hizo el 1-0 en el minuto 29, pero el Betis reaccionó antes del descanso y dio la vuelta al encuentro con los tantos de Cucho Hernández y Nathan. Una nueva derrota que prolonga un inicio especialmente complicado y aumenta la presión sobre un equipo que todavía no conoce la victoria en LaLiga 2026/27.

Los jugadores del Villarreal, tras un ode los goles del Betis. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Dos puntos de quince posibles

El Villarreal ha dejado escapar 13 de los primeros 15 puntos en juego. Arrancó el campeonato con dos empates consecutivos lejos de casa, primero frente al Racing (2-2) y posteriormente en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid (2-2).

Desde entonces, la dinámica ha empeorado. El conjunto amarillo cayó ante el Alavés en Mendizorroza (1-0), perdió en su estreno en La Cerámica frente al Deportivo de A Coruña (2-3) y volvió a salir derrotado este lunes contra el Betis (1-2).

El balance después de cinco jornadas es, por tanto, de dos empates, tres derrotas, siete goles a favor y diez en contra, con una diferencia de -3.

El entrenador del Villarreal CF, Iñigo Pérez, durante el debut en Champions del Submarino en Dortmund. / Villarreal CF

El precedente de la temporada 2009/10

Para encontrar un inicio liguero tan pobre hay que remontarse a la temporada 2009/10, con Ernesto Valverde en el banquillo de los amarillos. El Villarreal también alcanzó entonces la quinta jornada con solo dos puntos, producto igualmente de dos empates y tres derrotas.

La diferencia de goles era incluso ligeramente peor que la actual. Aquel equipo había marcado cuatro tantos y recibido ocho, para un balance de -4, mientras que el Villarreal de Iñigo Pérez presenta actualmente un -3 tras anotar siete goles y encajar diez.

El dato defensivo también sitúa este comienzo entre los más negativos de la historia amarilla. Los diez goles recibidos en las cinco primeras jornadas igualan el peor registro del Villarreal en Primera, establecido en la campaña 2023/24. En aquella ocasión, sin embargo, el Submarino había conseguido ganar dos encuentros y acumulaba seis puntos a estas alturas.

Manuel Pellegrini e Iñigo Pérez, antes del Villarreal-Betis. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Cuatro precedentes sin ganar en cinco jornadas

El Villarreal solo había llegado a la quinta jornada sin conocer la victoria en otras tres temporadas. Además del citado curso 2009/10, también ocurrió en las campañas 2002/03 y 2004/05.

En aquellos dos casos, sin embargo, la situación clasificatoria era ligeramente mejor, ya que el equipo amarillo había conseguido tres empates y sumaba tres puntos.

El arranque de Iñigo Pérez queda así estadísticamente situado entre los más delicados vividos por el Villarreal desde su llegada a Primera División. Dos puntos de quince, tres derrotas consecutivas en Liga y diez goles encajados dibujan un escenario que obliga al Submarino a reaccionar cuanto antes para evitar que el mal comienzo se convierta en una crisis más profunda.