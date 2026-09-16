Gulácsi zanja el debate en la portería del Villarreal con su actuación salvadora ante el Betis

Péter Gulácsi ha necesitado apenas dos partidos para cambiar el panorama de la portería del Villarreal CF. Si su estreno como titular en Dortmund ya había dejado una actuación convincente pese a la derrota por 3-2 en Champions League, su exhibición ante el Real Betis terminó de confirmar que el húngaro atraviesa su momento. El resultado volvió a ser negativo, esta vez por 1-2, pero sin sus intervenciones el castigo para el Submarino habría sido mucho mayor.

Iñigo Pérez mantuvo el pasado lunes su confianza en Gulácsi y el veterano guardameta respondió con una actuación que le convirtió, con diferencia, en el futbolista más destacado del Villarreal. Los amarillos se adelantaron en La Cerámica, pero el Betis remontó antes del descanso y dispuso posteriormente de numerosas oportunidades para ampliar la diferencia.

Péter Gulácsi, durante el Villarreal-Betis. / Toni Losas

Diez paradas para evitar una goleada

Los números dimensionan el partido del portero. Gulácsi realizó diez paradas ante los doce lanzamientos que el Betis colocó entre los tres palos. Nueve de esas intervenciones llegaron ante remates efectuados desde dentro del área, lo que evidencia hasta qué punto estuvo expuesto ante las llegadas verdiblancas.

Especialmente llamativo fue su rendimiento en los duelos directos. El húngaro resolvió cinco situaciones de mano a mano, sosteniendo una y otra vez a un Villarreal demasiado vulnerable cuando el Betis encontraba espacios para correr. Fue decisivo con reflejos, colocación y capacidad para aguantar hasta el último instante ante el atacante.

También transmitió seguridad fuera de la pura acción de parada. Firmó un cien por cien de efectividad en sus salidas aéreas y volvió a ofrecer garantías con el balón en los pies, una faceta especialmente importante dentro de la propuesta de Iñigo Pérez para iniciar el juego desde atrás.

Péter Gulácsi, durante el Villarreal-Betis. / Toni Losas

De Dortmund a La Cerámica

Su gran actuación supone la confirmación de lo que ya había apuntado seis días antes. Gulácsi tuvo que esperar hasta la Champions para disputar su primer partido oficial como titular con el Villarreal. Lo hizo en uno de los escenarios más exigentes de Europa, ante el Borussia Dortmund, y respondió con solvencia pese al 3-2 final.

Aquella noche abrió el debate sobre la portería. La duda era si Iñigo mantendría al húngaro ante el Betis o recuperaría a Luiz Júnior, que había comenzado la temporada como primera opción. El entrenador optó por dar continuidad a Gulácsi y la respuesta difícilmente pudo ser más contundente.

Péter Gulácsi, durante el Villarreal-Betis. / Toni Losas

La jerarquía cambia bajo palos

La situación contrasta con el momento de Luiz Júnior. El brasileño había perdido seguridad y confianza durante un inicio complicado tanto en lo deportivo como en lo anímico, y ahora ha pasado al banquillo mientras su compañero aprovecha cada oportunidad.

En apenas una semana, la competencia ha dado un vuelco. Lo que después de Dortmund podía entenderse como una alternativa puntual se ha convertido, después del Betis, en una cuestión de rendimiento. Gulácsi ha encajado cinco goles en sus dos primeras titularidades, pero su nivel individual ha estado muy por encima de lo que reflejan los resultados.

La portería era una de las posiciones abiertas a debate en este inicio de temporada. Dos actuaciones después, el escenario parece muy diferente. Gulácsi no solo ha aprovechado su oportunidad. Se ha ganado, por rendimiento, seguir siendo el portero del Villarreal.