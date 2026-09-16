Informe | El Villarreal se juega su reacción ante Málaga y Levante

El Villarreal CF afronta ante Málaga y Levante una semana que puede marcar un antes y un después en su temporada. Después de cinco jornadas de Liga sin conocer la victoria y con solo dos puntos de quince posibles, el equipo de Iñigo Pérez necesita reaccionar para enderezar un rumbo que se ha torcido mucho más de lo esperado en el arranque del nuevo proyecto.

La derrota del pasado lunes frente al Real Betis en La Cerámica (1-2) no hizo más que aumentar la necesidad de resultados. Más allá del marcador, el Villarreal ofreció una imagen preocupante, con numerosos desajustes, fragilidad defensiva y una ansiedad cada vez más evidente en unos futbolistas que todavía no han conseguido ganar desde el comienzo del campeonato.

El calendario ofrece ahora dos oportunidades consecutivas para cambiar esa dinámica. Y en el club se contemplan los compromisos frente al Málaga y el Levante como una posible rampa de lanzamiento con la que empezar a construir la recuperación.

Iñigo Pérez, durante el Villarreal-Betis. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Málaga, primera parada de una semana clave

El primero llegará este jueves 17 de septiembre, cuando el Villarreal dispute en La Rosaleda la sexta jornada de Primera División frente al Málaga, a partir de las 21.30 horas.

El Submarino necesita comenzar a traducir en puntos una plantilla diseñada para competir en la zona alta de la clasificación. Hasta ahora, los resultados han estado muy lejos de esas expectativas: dos empates y tres derrotas en las cinco primeras jornadas, un balance que deja a los amarillos con solo dos puntos de los quince que han estado en juego.

Apenas tres días después del encuentro en Málaga llegará otra cita de enorme importancia. El domingo, a las 18.30 horas, el Levante visitará La Cerámica en la séptima jornada. Dos encuentros en pocos días que adquieren todavía mayor trascendencia por lo que vendrá inmediatamente después.

Iñigo Pérez, durante el Villarreal-Betis. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Dos partidos antes de un largo parón

Tras medirse al Levante, el Villarreal tendrá por delante dos fines de semana sin competición debido a la ventana internacional de septiembre. Los amarillos no volverán a disputar un encuentro oficial hasta el 10 de octubre, cuando visitarán el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid a las 21.00 horas.

El contexto convierte esta semana en un momento especialmente importante. Irse al parón habiendo enderezado la situación permitiría a Iñigo Pérez trabajar durante ese periodo con mayor tranquilidad y con la sensación de haber encontrado el camino. Hacerlo sin una reacción, por el contrario, dejaría al equipo prácticamente tres semanas conviviendo con las dudas antes de afrontar una de las salidas más exigentes del campeonato.

Manuel Pellegrini e Iñigo Pérez, antes del Villarreal-Betis. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Confianza firme en Iñigo Pérez

En el seno del Villarreal, la confianza en Iñigo Pérez y en su capacidad para sacar adelante el proyecto continúa siendo máxima. La apuesta por el joven técnico navarro fue decidida desde el principio y quedó reflejada en el contrato por tres temporadas que firmó a su llegada.

El club mantiene la convicción de que tiene condiciones para hacer funcionar al equipo y construir el Villarreal que se buscaba con su contratación. Sin embargo, el fútbol está inevitablemente ligado a los resultados y prolongar durante más jornadas una dinámica como la actual podría aumentar la presión alrededor del banquillo.

Por eso, sin que se planteen por ahora decisiones drásticas, Málaga y Levante aparecen como dos partidos de enorme importancia para evitar que el proyecto empiece a tambalearse.

Iñigo Pérez, durante el Villarreal-Betis. / Toni Losas

Ganar para liberar al equipo

La reacción no pasa únicamente por corregir los problemas futbolísticos. El encuentro frente al Betis mostró también a un equipo atenazado por su situación. La necesidad de conseguir la primera victoria empieza a pesar y cada error parece aumentar la inseguridad de los jugadores.

El Villarreal necesita recuperar solidez, reducir los desajustes defensivos y, sobre todo, conjugar por primera vez el verbo ganar con Iñigo Pérez en el banquillo. Dos resultados positivos antes del parón cambiarían considerablemente el escenario y permitirían comenzar prácticamente de nuevo.

La hoja de ruta está marcada: Málaga, Levante, parón y Real Madrid. El Submarino necesita que los dos primeros escalones sirvan para tomar impulso antes de que las dudas de este mal arranque se hagan todavía más profundas.