El Submarino apura las horas en la previa de una cita histórica para el fútbol provincial. El lateral del Villarreal Alfonso Pedraza señaló en rueda de prensa que para poder ganar la final de la Europa League, que disputan este miércoles en Polonia ante el Manchester United, deben mantener la identidad mostrada durante toda la competición y que les ha llevado a mantenerse invictos. “Para ganar una final lo primero es no perder las señas de identidad, lo que nos ha traído hasta aquí, y con esa idea debemos seguir. Estamos bien, llegamos en un buen momento, para mí el mejor de la temporada. Estamos con la máxima ilusión, sabemos que tenemos a todos el mundo detrás para vernos campeones y vamos a intentar lograrlo”, comentó.

El futbolista del Villarreal admitió que es el Manchester United el favorito en esta final, pero matizó : "Para nosotros es importante poder llevarnos el título, los favoritos son ellos por muchas cosas. Somos un equipo de una pequeña ciudad, pero ya hemos demostrado de lo que somos capaces y vamos con esa ilusión de demostrarlo”. “Ellos son un equipo muy complicado y completo, es uno de los mejores equipos del mundo, pero hemos trabajado bien y sabemos cómo pararlos y cómo complicarles las cosas. Tenemos mucha confianza con nuestro trabajo y estamos con muchas ganas de poder demostrarlo en el campo”, agregó.

Pedraza apuntó que espera un partido intenso, de ida y vuelta. "Sabemos que ellos van a apretar, pero habrá momentos para nosotros, y esos momentos debemos aprovecharlos", recalcó. El defensor restó importancia a no haber alcanzado la clasificación para la próxima edición de la Europa League a través de la competición doméstica, ya que recordó que "cuando llegas a una final y es la primera, pasas página rápido". "En LaLiga quedamos fuera de la Europa League, pero ganando (la final) llegaríamos a la Champions, que es el mejor premio", añadió.

A pesar de tratarse de la primera final europea en la historia del Villarreal, señaló que en la plantilla cuentan con jugadores y un técnico como Unai Emery que ya saben lo que es ganar. "Ya se ha visto en esta Europa League de lo que somos capaces, la idea es seguir en esa línea”, subrayó.

A nivel personal, Pedraza reconoció que ha sido su mejor temporada. "Me he sentido con mucha confianza en el campo y eso es algo que viene gracias a la confianza del técnico y del club. Sería muy bonito poder cerrarla con un título, sería la guinda del pastel. El tema de los Juegos Olímpicos es algo que no depende de mí, ahora mismo solo me centro en el equipo y ya veremos lo que pasa”, dijo.

Por último, Pedraza mandó un mensaje a la afición al indicar: "A la gente le digo que disfrute, que lo haga como lo hizo en la semifinal, es una gran oportunidad para poder hacerlo y es el momento de disfrutar de esa ansiada final”.