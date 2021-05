Hace cinco años, a Jorge Cons le diagnosticaron leucemia. Ahora, con 16 años, ya puede decir que es un ‘superviviente’ tras superar este cáncer. Sin duda, el principal motivo para que este joven de Onda y su familia vuelva a sonreír. Durante el tiempo en el que ha luchado contra la enfermedad, según confirma tanto el protagonista de esta historia como su madre, Esther, su principal motivación para salir adelante ha sido el Villarreal y, en concreto, Sergio Asenjo: “Solo tenía ganas de salir de casa para ver al Villarreal. Cuando acababan los partidos esperaba a que saliera Sergi para poder hablar con él y siempre se ha portado fenomenal. Vino a verme al hospital, me ha regalado camisetas y solo puedo estarle agradecido”.

Es por ello que tras el heroico triunfo del Villarreal en la Europa League, Jorge Cons Chóvar ha querido publicar una emotiva carta en redes sociales que pasamos a reproducir a continuación:

¿Por qué soy del Villarreal?

Todo empezó un 19 de abril, cuando me puse enfermo y pese a estar en el hospital había días malos y malísimos, pero yo estaba deseando que llegara el fin de semana para que me hicieran una analítica y preguntarle al médico si podía ir al fútbol.

Cuando mi salud me lo permitía allí estaba sentado en el Estadio de la Cerámica. Quiero a este club más que a otro por una sencilla razón, porque lo que el Villarreal ha hecho por mí no lo ha hecho nadie.

Un día como tantos en el hospital me dijo la enfermera que tenía visita y mi cabeza ya sabía que era un familiar mío porque no podría venir casi nadie y la visita eran los jugadores del Villarreal. Ese día SERGIO ASENJO, una de las personas que más aprecio en esta vida me dijo: “Tú también juegas partidos cada semana y al final tendrás tu trofeo”.

YO YA LO HE CONSEGUIDO ESTOY BIEN, HOY LO HAN CONSEGUIDO ELLOS ENHORABUENA CAMPEONES