Uno de los rostros de Vila-real más conocidos en la pequeña pantalla es el de Ana Garcés, una periodista que ejerce en Jugones de La Sexta, el popular espacio deportivo presentado por Josep Pedrerol. Tras la consecución del primer título de su Villarreal, Ana publicó un mensaje en redes sociales que no tardó en viralizarse, emocionando a media España. El mismo iba dirigido a su padre, fallecido en el 2015, y en palabras a este periódico confirmaba lo siguiente: “Fue él quien me metió la pasión por el Villarreal y si soy periodista deportiva es gracias a que me llevaba al fútbol todos los partidos para animar al Villarreal y vivirlo con tanto amor como él”.

Han pasado varias horas desde que somos campeones de la Europa League @VillarrealCF, y aún me late fuerte el corazón, me sudan las manos, me tiemblan las piernas y aún no me lo creo. Un título, por fin, papá. Si cierro los ojos casi puedo verte sonreír.



Ana, junto a su hermana Paula y su madre, acompañaban cada partido al Madrigal a su padre al Fondo Sur y fue entonces cuando decidió cuál sería su trabajo: “El consuelo que me queda es que me escuchaba cuando era estudiante por la radio, aunque me hubiera gustado que me viera ahora, por la televisión, hablando de este título del Villarreal”. En el mensaje viral, Ana afirmaba lo siguiente: “No puedo dejar de pensar en ti. En marcar tu número y llamar”. Sin duda, su padre estará muy orgulloso de ella y del club de su vida.