José Manuel Llaneza es algo más que el vicepresidente del Villarreal CF. Es una pieza fundamental del proyecto que ha asombrado al mundo de fútbol durante más de dos décadas. Sin él, sin su sapiencia y su carácter, la historia del Submarino sería muy diferente.

-Cuántos años de sufrimiento y de trabajo, y la recompensa por fin. Enhorabuena.

--La recompensa empezó hace 23 años con el primer ascenso que nadie daba un duro por nosotros y hemos llegado donde hemos llegado, que ha sido impresionante por la forma, por el estilo, por haber superado a dos equipos ingleses que parecía que se iban a comer el mundo. Nosotros les hemos pisado la guitarra en el campo y fuera también porque los nuestros animaban más que los del Manchester.

-Y además el campeón de Croacia, el campeón de Ucrania, dos capitales de países de millones de personas contra un pueblo…

--Y el Salzburgo con todo el proyecto Red Bull, es decir, no ha sido un camino de rosas. Quizás el grupo podía ser algo más flojo, pero había que hacer siempre 6.000 o 7.000 kilómetros.

-Esto habla del crecimiento del Villarreal como entidad y como proyecto…

--Fíjate una cosa. Creo que en la final había 8 o 9 jugadores de la cantera entre los que jugaron y no jugaron. A ver qué equipo puede presumir de eso, muy pocos. Además siendo campeones.

-La gente no es consciente… con el Villarreal solo hay cinco españoles campeones de Europa League o antigua UEFA. No la tiene el Barcelona, que sí tiene Copa de Ferias…

-Y no hay ninguna ciudad de 50.000 habitantes que tengan un título de Europa, porque los dos que se clasificaron, Mónaco y Bastia, no quedaron campeones. El Malinas es lo más cercano, pero está en 70.000.

-Le oía a usted en la tele y hablaba de Roig Negueroles, del trabajo de todos, es un esfuerzo colectivo que han heredado de su etapa.

--Yo creo que el Villarreal es una idea y esa idea es la que se está llevando adelante, que evidentemente hay que mejorarla, pulirla y cambiar alguna cosa a veces. El padre es el que ha inculcado esa idea y el hijo es el que la está llevando a cabo de forma extraordinaria.

-¿El secreto es el mimar mucho la cantera y luego acertar mucho en el refuerzo?

--Además de eso, el secreto es el trabajo diario. Aquí por ejemplo este año han venido jugadores veteranos y se sienten todos como en casa, como en la familia y eso es lo impresionante.

-¿Y lo de Pau Francisco Torres?

--Lo de Pau que sea de aquí y desde los 4 o 5 años empezó a jugar y que esté en la situación que está es una cosa maravillosa.

-Y luego un chico que estuvo aquí, se tuvo que ir al Mallorca y luego al Espanyol, y ahora es una estrella del fútbol mundial…

--Para mí, creo este año es el mejor jugador de la Liga (Gerard). A mí me importa un pepino a quien le puedan dar ese premio, pero es que me da igual. Yo llevo demasiados años en el fútbol para saber lo que ha hecho un jugador que además es un tipo fenomenal como su familia, su padre, su mujer, todos. Como persona es un 10 pero como galones es un diez y medio.

-Es que me recuerda y tiene esos galones de Totti, de Messi, que no solo es delantero y es goleador, sino que baja, recibe, la toca. Es una cosa bárbara lo que ha crecido.

--Nos costó una fortuna traerlo del Espanyol, pero yo creo que ha sido uno de los mayores aciertos de la historia del club.

-Y era apostar por alguien que ya pertenecía a la casa…

--Sí, bueno, pasaron las circunstancias que pasaron. Se fue y menos mal que nos quedamos con el 50% porque si no hubiera sido más duro.

-Hablaba de 23 años, esto es lo más bonito supongo, ¿pero qué fue lo más duro?

--El último descenso. No se puede bajar en el último minuto sin haber estado nunca en descenso. Pero pasa y pasa.

-Sobre todo porque era un proyecto de Champions…

--Sí, pero se lesionó Rossi en octubre y el año anterior había metido más de 30 goles en todas las competiciones. Y ahí no supimos, no acertamos, no le dimos la importancia del cambio, confiamos en algún jugador que no dio resultado. Pero son cosas que pasan, y de ello aquí rápidamente se aprendió, se dio muchas oportunidades a la cantera y ha dado sus frutos.

-Y decía que el Villarreal va a seguir estando ahí…

--Para empezar tenemos una cosa preciosa que es la Supercopa de Europa a primeros de agosto. Después entramos en el bombo 1 de la Champions League. A ver si tenemos más suerte que la última vez, pero ahí vamos a estar.

-Y también comentaba que el Villarreal no ha llegado de anécdota a una final y que va a seguir creciendo para el nivel de élite.

--No tenga ninguna duda al respecto. Yo creo que la puerta se ha abierto y estamos dentro. Ahora a ver quién nos echa.