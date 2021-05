El título de campeón de la Europa League me deja muchas reflexiones. El Villarreal derrotó en Gdansk al Manchester United uno de los clubs más grandes del mundo y esa victoria ha tenido una resonancia enorme. Vivir en directo una experiencia como la de Polonia te deja, después de 21 años siguiendo al Villarreal por el mundo y tras haber hecho contactos con gentes de tantos países, la importancia y el respeto que el fútbol le tiene al club. No me sorprende porque era algo que tenía muy claro. Pero la sensación que más me ha emocionado ha sido palpar el sentimiento y el cariño de la afición por las calles de Gdansk a su equipo, su comportamiento educado, correcto pero también muy efusivo de apoyo total y absoluto. Un periodista inglés me daba la enhorabuena al término del encuentro. Con mi inglés de andar por casa, me felicitaba no tan solo por el titulo, sino por la afición amarilla, que le había sorprendido gratamente. Le contesté casi con la voz entrecortada por la emoción, que yo había sentido exactamente lo mismo en la previa, por las calles, y en el partido. Eran dos mil y parecían 20.000. Realmente muy emocionante. Luego, a pesar del cansancio del viaje, me pasé una buena parte de la mañana del jueves, contestado los más de 150 mensajes que me llegaron a mi móvil, desde diferentes puntos de la provincia, hasta Argentina, Italia, pasando por Perú, Chile, Ecuador, Francia, Inglaterra y hasta de un buen amigo japonés que domina el inglés y ama España como su segundo país. No pude estar por la calles de Vila-real, ni en el estadio, ni tampoco tocar la Copa, y confío en que Roig me lo permita otro día, porque el trabajo en esta profesión a veces te impide estar dónde te gustaría, pero sé que fue la locura.

El bote de alegría cuando Rulli paró el penalti, el abrazo con el bueno de Javier Serralvo, el sufrimiento inaguantable de la tanda de lanzamientos, la euforia de la grada loca con su Villarreal... no los olvidaré nunca. Me vinieron muchas cosas a la cabeza en esos momentos, pero sobre todo me emocioné por mucha gente a la que quiero y no pudo disfrutar ese titulo, como mi madre o mi hermano, gente que nos dejó y por tantos y tantos amigos que en Gdanks que vivieron un sueño. Les prometo que mi gran satisfacción era por todos ellos. No quiero nombrar a nadie porque sería injusto, aunque no olvido a Javi Mata, Toni Alegre, Xavi Rubert o Hernán Sanz porque juntos hemos vivido descensos, eliminaciones crueles y también alegrías como las de Polonia. Si, claro, por supuerto, Fernando Roig, José Manuel Llaneza y Negueroles, porque lo merecen. Este éxito es suyo. Por todos ellos, mi alegría es doble.

El Villarreal ha roto su techo de cristal como me decía Juan Antón. Lo más importantes es su crecimiento social, que se palpa a través de las emociones y sentimientos. Y la música de la Championes volverá a Vila-real. El sábado me lo decía un restaurador de Castelló, Javi, del Asador de Ángel:«Es muy bueno para la hostelería». Y para la provincia y para el fútbol español, y también para los nostálgicos que sienten que un equipo humilde de una ciudad (y si quieren de pueblo porque en Vila-real están orgullosos de serlo) de 50.000 habitantes ha tocado el cielo con la mano. Es la versión futbolística del sueño americano, en el que todo ciudadano americano, sea cual fuera su condición social, puede ser presidente de los Estados Unidos. Sí, cualquier como el Villarreal, de un rincón olvidado por todos como la provincia de Castellón, puede llegar a ser campeón de Europa y ganarle al Manchester, aunque en el palco de Gdansk solo estuviera presente en representación del estado un cónsul español en Polonia, ni tan siquera el embador. Sí, el alcalde de Vila-real, el presidente de la Diputación y el conseller Vicente Marzá. A cada uno lo suyo. Es justo nombrar a los que estuvieron. Los que no quisieron estar, ello se lo perdieron. Vila-real es Comunitat Valenciana y es España, aunque no lo parezca. La aldea gala sigue dando guerra. Y seguirá haciéndolo.Endavant!