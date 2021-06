Gerard y Pau ya están junto al resto de sus compañeros en la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El combinado de Luis Enrique ya está preparando el primer amistoso de este viernes ante Portugal y el inmediato debut en la Eurocopa el lunes 14 de junio ante Suecia (21.00 horas).

Los jugadores del Villarreal, que tenían unos días libres tras proclamarse campeones de la UEFA Europa League el pasado miércoles en Gdansk ante el Manchester United, acaban de llegar hace unos minutos a la concentración de España y ya trabajarán esta tarde a las órdenes de Luis Enrique.

Así ha sido la llegada de Gerard y Pau

Hambre de ganar

No en vano, ayer el combinado español completó el primer entrenamiento, por la tarde a las 19.00 horas, con los primeros 16 jugadores que se incorporaron al grupo. Además, este martes Koke , el futbolista del Atlético de Madrid, ha dado una rueda de prensa donde ha asegurado que La Roja tiene hambre de ganar: "Llevamos tiempo preparando este torneo. La gente viene con muchísima ilusión y mucha hambre", percibe Koke, que también enfoca a un factor transcendente en el grupo, que no tiene esa presión que si sentía el equipo cuando se ganó de forma sucesiva Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012. "Se nota menos esa presión. A la hora de jugar, a la gente le va a venir bien", dijo.

No obstante, reconoció que "no va a ser fácil. Tenemos grandes selecciones. La verdad que siempre me suelo focalizar en el primer partido. Ganar el primer partido con Suecia es fundamental. Nuestra idea es ganar el primer partido para luego estar más tranquilos en el grupo", expuso.

España tendrá el ánimo de la afición en sus tres partidos en La Cartuja. "Sevilla es un sitio que siempre apoya muchísimo a la selección y seguro que va a hacer lo mismo. Echamos de menos a la gente, llevamos un año sin público en los estadios y al principio se nos hace un poco raro, pero jugar en casa y en Sevilla nos va a dar confianza", valoró.