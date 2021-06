"Nunca olvidaré la final de Gdansk. Lloré como nunca por el Villarreal y quiero llevarlo grabado en mi corazón y ahora también en mi piel". Emocionado todavía por el recuerdo del título logrado en Polonia, Lluís Guinot enseñaba orgulloso el tatuaje recién impreso en su antebrazo. Presume orgulloso de su primo, el xiquet de Vila-real, Pau Francisco Torres. La idea le vino a la cabeza cuando vio una imagen del central groguet levantando la Copa. Se guardó en su móvil la instantánea y decidió que, por primera vez en su vida, iba a hacerse un tatuaje. ¿Cuál sería el motivo? Pues... Pau luciendo el primer trofeo de la historia del Submarino. Y la foto fue a parar a manos de unos de los maestros del tatuaje en la provincia: Rubén Muñoz, dueño y tatuador del estudio Mea Culpa Tatto and Piercing.

Lluís estuvo en la grada del Gdansk Arena con toda la familia de Pau, sufriendo, llorando y celebrando que el Villarreal era campeón. También cerrando los ojos cuando el central groguet lanzó su penalti. "Mi primo se ha emocionado al verlo. Le ha gustando mucho y me dijo: ¿Qué has hecho?". Su primera experiencia al recibir los pinchazos para dejar impreso en su dermis la imagen del jugador groguet fue menos impactante de lo que esperaba: "Tenía un poco de miedo, pero la verdad es que no fue para tanto". Y no será el último. Lluís se ha prometido tatuarse todos los trofeos que logre el Villarreal. ¿La SuperCopa?: "Estoy preparado para ello, todavía me queda mucho cuerpo para más Copas", sonreía.

Rubén Muñoz tiene ahora lista de espera en su estudio. La fiebre por el Villarreal ha disparado la demanda. Y lo que más le ha llamado la atención es que se ha producido en mucha gente que hasta ahora no había tenido ningún tattoo en su piel. Es el caso también de Raúl Martín, un joven aficionado groguet de 22 años, que nació tres meses después del primer ascenso del Villarreal a Primera División en Santiago de Compostela. Su caso es diferente porque él ya decidió grabarse la Copa una semana y media antes de la final. "Cuando alcanzamos la final en Londres ya tomé la decisión de tatuarme la Copa en el muslo. El Villarreal es para mi un sentimiento que he vivido desde niño. Incluso, tenía apenas siete años y me acuerdo del penalti de Riquelme. Pasara lo que pasara en Gdansk yo ya me sentía feliz. Y ganando... no me lo puedo creer, pero ya tengo grabado el recuerdo en mi piel para siempre", explicaba. Y como Lluís también guarda más espacio en su cuerpo para más copas. "Ojalá pudiera tatuarme la SuperCopa".

Javi, con tan solo 19 años, ya conservaba en su cuerpo otros recuerdos de su equipo. Un poco él ha sido el líder de esta fiebre de tatuarse el Villarreal entre sus amigos. "Todos están loco por grabarse la Copa. Es tan grande lo que ha hecho nuestro equipo, que queremos conservarlo para todo la vida. Y llegarán más, estoy seguro", asegura.

Te puede interesar: Vídeos Los mejores momentos de la histórica rúa del Villarreal

Rubén necesitaría 24 horas al día para atender todas las demandas, pero su profesionalidad es tal, que quiere atender todas las peticiones de sus clientes con un toque especial para cada uno de ellos: "Este tipo de tatuajes son muy personales, aunque la base sea el escudo, el logo de la Liga Europa, la copa, el nombre de la ciudad o la fecha en la que se ha logrado. La idea es poder hacer lo que el cliente pida, aunque lo que intentamos es que sea diferente para cada uno”, indicaba.

Vila-real no lo olvidará nunca y sus miles de aficionados, una hinchada que crece día a día en la ciudad, en la provincia, en España y en el mundo, tampoco. Es puro sentimiento grabado a tinta en la piel.