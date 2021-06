Adquirir en propiedad a Juan Foyth es una prioridad para el Villarreal CF. Una vez conquistada la Europa League, con el equipo clasificado para la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones y jugando, además, la final de la Supercopa de Europa, la dirección deportiva del club ya trabaja en el proyecto 2021/22, con Unai Emery a la cabeza, y en el que el polivalente defensa argentino es un objetivo en este inminente mercado estival.

Como indicó Mediterráneo en su edición del pasado 30 de marzo, el Submarino quiere comprar al futbolista argentino, nacido en La Plata (12/01/1998), al que ha tenido en su plantilla esta temporada y con el que pactó con el Tottenham, su club de origen, una opción de compra de 15 millones de euros, un precio que el conjunto de la Plana Baixa pretende poder reducir para poder hacer frente a dicha contratación.

Los tiempos actuales

Debido a la actual coyuntura económica, originada por la crisis causada por la pandemia del coronavirus, el Villarreal espera que los londinenses, que renovaron el pasado verano al sudamericano hasta el 2023, accedan a abaratar el coste de una operación que los amarillos esperan cristalizar sí o sí.

En estos momentos, el consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, negocia con el Tottenham la posibilidad de adquirir en propiedad a Foyth por una cantidad un tanto inferior, conscientes de que el futbolista quiere continuar en el club amarillo y desea salir de Inglaterra donde apenas le han dado oportunidades desde que llegó.

Uno de los más utilizados

De hecho, las prestaciones de Juan Foyth en la presente campaña confirman el interés de Emery, ya que ha sido el noveno jugador más utilizado de toda la plantilla amarilla en la presente temporada en el global de las tres competiciones, siendo fundamental en la conquista de la Europa League.

El polivalente defensa argentino, que ha jugado de central, de lateral derecho y de mediocentro, ha disputado un total de 32 partidos, con 2.448 minutos entre Liga, Europa League y Copa del Rey, con un gol (Europa League) y dos asistencias (una en la Europa League y otra en la Copa del Rey).

Además, su gran temporada hizo que fuera incluido en el once ideal de la Europa League del ejercicio 2020/21, en el que también han entrado sus compañeros Raúl Albiol y Gerard Moreno.

Se siente como en casa

El Submarino, por tanto, debe intensificar las negociaciones para adquirir en propiedad a un futbolista que, como indicó en Mediterráneo en una entrevista el pasado 29 de marzo, está muy a gusto en la terreta y le encantaría seguir.

«Es un club muy lindo que me trata como una familia, pero quedarme no depende de mí. Lo único que puedo hacer es dar todo dentro de la cancha para que al equipo le vaya bien. Yo, a estar lo más tranquilo posible para ayudar a cumplir al club los objetivos. Aquí el idioma me ha ayudado mucho a la hora de integrarme en el grupo, de conocer la ciudad, aunque poco por el virus... España es lugar increíble», dijo.

El Villarreal quiere a Foyth y ha puesto en marcha la maquinaria para abaratar su opción de compra y ficharle este verano.