Quiere que toda la provincia presuma de copa. El vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, considera que la consecución del título de la Europa League y el prestigio del que goza el club, tanto a nivel nacional como internacional, es el triunfo de una idea y del trabajo. Tras dicho éxito, el club amarillo llevará el trofeo europeo por todos los rincones de la provincia de Castellón. La entidad que preside Fernando Roig ha querido que todos sus incondicionales tengan el privilegio de poder posar junto al majestuoso trofeo a partir del próximo lunes y hasta septiembre, donde pasará, por ahora, hasta por 32 localidades, estando otras dos confirmadas para fechas posteriores a septiembre, e incluso se añadirán otras en un futuro.

"Algunas poblaciones se han quedado fuera, pero las iremos incorporando. Los pueblos que quedan, a medida que conozcamos el calendario de Liga y Champions, los iremos añadiendo al calendario. No queremos que ninguna localidad se quede si tener la copa, pasará por todos los pueblos de la provincia. Hemos hablado con todos los alcaldes y alcaldesas y todos se han mostrado ilusionados, incluso muchos de ellos y ellas saltaron de alegría", ha reconocido José Manuel Llaneza.

El triunfo de una idea

“El título del Villarreal lo voy a titular como el triunfo de una idea. Ni es un sueño, ni hemos tenido suerte, ni nos ha tocado la lotería. Es una idea que tuvo Fernando Roig y que él puso en marcha, y que el resto de gente del club la hemos llevado a cabo. Y que desde hace tiempo está llevando a cabo Fernando Roig Negueroles”, explicó.

Llaneza comentó que una vez conseguido estrenar el palmarés del club, ahora hay que asimilarlo. "Estamos en ello. Hemos abierto una puerta, por lo que ya veremos. No creo que tengamos una obligación de ganar un título importante, pero vamos a ver. Debemos ir con la máxima humildad y con los pies en el suelo”, apuntó.

Sobre la consecución del título de Europa League, tras derrotar en una histórica tanda de penaltis al Manchester United por 11-10, señaló: "No sé si pensaba que esto era un sueño, he visto el partido tres veces, más la que lo vi en directo. Y he visto que de lo que vi en el campo a lo que pasó hay un cambio total. Creo que hicimos un gran partido, un partido en el que supimos competir muy bien".

Gracias al triunfo europeo, el Villarreal disputará la Supercopa de Europa 20201. que tendrá lugar en Belfast el próximo 11 de agosto, donde se medirá al campeón de la Champions League, el Chelsea londinense.