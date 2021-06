No diga gol, diga Gerard Moreno. El delantero del Villarreal es sinónimo de peligro cuando ronda cerca del área rival. Si con el Submarino se ha destapado como uno de los mejores killers de Europa, anotando 30 goles y siendo la estrella del campeón de la Europa League, con la selección española su relevancia en el juego no es inferior. El de Santa Perpètua de Mogoda no solo lleva el 9 en la camiseta de España, sino que lo demuestra en el césped, siendo el futbolista más decisivo del equipo de Luis Enrique desde que debutó el pasado 15 de noviembre de 2019 en un partido de clasificación para la presente Eurocopa ante Suecia.

Durante dicho periodo, Gerard ha sido el jugador que más goles ha fabricado para los de Lucho, firmando cinco goles y regalando otras cinco asistencias a sus compañeros. Diez dianas en apenas 14 encuentros --repartidos en 625 minutos--. O lo que es lo mismo: Gerard genera un gol para España cada 69 minutos, ya sea marcándolo él o dándoselo a un compañero en forma de asistencia. Unos números que lo catapultan como el mejor delantero de la selección y que son agua de mayo para un equipo que está adoleciendo justo de ello en esta Eurocopa: la falta de gol.

Dos asistencias en esta Eurocopa

Pese a empezar como suplente en el empate a cero del estreno de la selección ante Suecia, Gerard ya lleva dos asistencias en la presente edición de la Eurocopa. En su primera titularidad --en el 1-1 ante Polonia--, dio el pase de gol a Morata tras una gran jugada personal en la banda derecha. Además, provocó un penalti que él mismo tomó la responsabilidad de lanzar y cuyo disparo se topó con el palo, lo que hubiera dado la victoria a España y el primer gol de su cuenta particular.

El otro tanto surgido de sus botas fue en la final ante Eslovaquia. El choque transcurría 1-0 en el descuento de la primera mitad, cuando el jugador del Villarreal puso un centro milimetrado a la cabeza del defensa del Manchester City Aymeric Laporte, para que disipara las dudas y el equipo de Luis Enrique descorchara la botella de cava. Tras ese gol todo cambió en la segunda mitad. Los jugadores espantaron todos los miedos y acabaron goleando a la débil Eslovaquia. Pero tal vez nada hubiera sido posible sin ese gran centro de Gerard que cambió todo.

Y es que el delantero del Villarreal es un futbolista tranquilo y que gestiona muy bien la presión. De fondo, aparece un todo o nada ante la subcampeona del mundo Croacia en el que España tiene que aprovecharle. Con gol o asistencia. Pero con Gerard en el campo, el objetivo de alcanzar los cuartos de final parece más fácil. Algo que saben en el Submarino con la Europa League.

Los penaltis

En esta fase final donde entra en escena la posibilidad de jugarse la clasificación en las tandas de penaltis, Gerard se posiciona como el especialista de la Roja, ya que a pesar de su fallo ante Polonia es el mejor lanzador de los 24 convocados. De hecho, nadie ha tenido mejor porcentaje que él esta temporada en su club, donde ha tirado 10 penaltis y no ha fallado ninguno. Además, el fallo de Álvaro Morata ante Eslovaquia --disparó a la derecha del portero a media altura-- devolvió el debate a los once metros.