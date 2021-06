El fútbol base del Villarreal CF vive un momento dorado y buena prueba de ello son los magníficos resultados conseguidos durante la temporada 2020/21. Hasta once equipos de la cantera grogueta han conseguido alzarse con el título en sus respectivas ligas, dominando grupos provinciales y autonómicos. Bien cierto es que el mayor exponente de la cantera, el juvenil A, no ha podido revalidar el campeonato durante la presente campaña después de varios años de dominio, pero las nuevas generaciones llegan pisando fuerte, ya que la mayoría de equipos campeones pertenecen al fútbol 8 groguet. El prebenjamín C, prebenjamín B, prebenjamín A, benjamín C, benjamín B, benjamín A, femenino alevín, alevín C, alevín B, alevín A e infantil B se han impuesto en las competiciones domésticas de este curso.

Otros éxitos

Además, la cantera grogueta ha conseguido otros títulos importantes este año, en especial, LaLiga Promises conquistada por el equipo Infantil que no pudo disputarla el año pasado debido a la pandemia del covid-19. El conjunto amarillo venció al Sevilla en la gran final por dos goles a cero y el Villarreal volvió a reivindicar su posición como una de las mejores academias del balompié español, siendo también la ciudad de Vila-real el centro neurálgico de la mejor competición de fútbol 7 a nivel nacional.

Los éxitos en otros torneos del KO de gran nivel llegaron hasta el cadete A, que se consagró como campeón autonómico tras ganar en la final (3-1) al Levante. Anteriormente, había superado al Alboraya y al Valencia, y precisamente, la semifinal contra el conjunto che fue considerada por muchos una final anticipada debido al gran nivel de ambas escuadras. De esta manera, imponiéndose a sus dos grandes competidores, el Villarreal mostró su dominio en la categoría a escala autonómica.

Por otra parte, cabe recordar que el triunfo del modelo de cantera del Submarino ha llegado esta temporada al primer equipo con el colofón del título de la UEFA Europa League. Y es que hasta 16 futbolistas formados en Miralcamp formaron parte de la expedición que viajó a Gdansk para la final contra el Manchester United: Gerard Moreno, Pau Torres, Samu Chukwueze, Jaume Costa, Mario Gaspar, Manu Trigueros, Moi Gómez, Yeremi Pino, Alfonso Pedraza, Dani Raba, Fer Niño, Álex Baena, Ramiro Guerra, Andrei Ratiu, Filip Jorgensen e Iker Álvarez. Un dato que, sin lugar a dudas, evidencia la importante apuesta que realiza desde el primer día el Villarreal por el fútbol base.