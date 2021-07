Los nuevos piden paso en el Villarreal. El segundo amistoso de la pretemporada amarilla ante el Lyon dejó muy buenas sensaciones para el equipo de Unai Emery y dos nombres propios: Nikita y Boulaye Dia. Dos jugadores que se estrenaron con el Submarino y que dieron alas a un conjunto 'groguet' que rozó la victoria en la segunda mitad (2-2). El delantero franco-senegalés, fichaje estrella de este verano, tardó 38 minutos en marcar su primer gol con el Villarreal, tras rematar en plancha un centro desde la banda derecha de Rubén Peña. Boulaye Dia dio un clínic en los 45 minutos que estuvo sobre el césped del Pinatar Arena sobre cómo debe jugar un delantero centro: tiró buenos desmarques de ruptura, fijó a los centrales, supo asociarse con sus compañeros, y además, mandó a la cazuela un balón que no era nada sencillo de rematar, ya que el central del Lyon tenía la posición ganada pero le sorprendió con un movimiento en el primer palo y un remate acróbatico.

Sin duda, un debut para la ilusión de un delantero que está llamado a ser importante durante la temporada del regreso a Champions. Y es que el Villarreal ha hecho un gran esfuerzo por el exdelantero del Stade de Reims, pagando 15 millones de euros por un traspaso que pretendían otros clubs europeos.

El primer gol de Boulaye Dia

A continuación se puede ver el primer gol de Boulaye Dia en el Villarreal. El delantero gana muy bien la posición al defensor y conecta un cabezazo en plancha para poner el 2-1 momentáneo.

#VillarrealTV 📺 | ¿Quieres ver el primer gol de Boulaye Dia como jugador del #Villarreal?



¡Te lo enseñamos a pie de campo 👀!



🚀⚽ pic.twitter.com/p8UtNNEJvv — Villarreal CF (@VillarrealCF) 22 de julio de 2021

Pero no solo dejó buenas sensaciones el fornido ariete, Nikita Iosifov, joven extremo ruso de 20 años, también protagonizó un gran estreno con el Submarino. El exfutbolista del Lokomotiv firmó hace un mes con el Villarreal para las próximas cinco temporadas. En principio, llega para reforzar al filial groguet pero la intención del club es que entre de forma regular en la dinámica del primer equipo como se pudo ver el jueves en el amistoso ante el Lyon, donde entró en el once titular de Unai Emery, por lo que no se descarta que si sigue mostrando este nivel pueda formar parte de la primera plantilla durante el curso.

Así juega Nikita

El extremo ruso dejó muy buenos detalles técnicos como esta jugada donde partió desde la banda izquierda y se marchó de varios rivales, para acabar con un disparo que salió rozando el palo.

No en vano, Nikita Iosifov está considerado el futbolista más talentoso surgido en las últimas temporadas de la cantera rusa y la pasada temporada jugó seis partidos con el primer equipo del Lokomotiv. Incluso debutó en Champions League, pero una inoportuna lesión le cortó la progresión en el mejor momento. Eso, unido al hecho de no querer renovar su contrato, le apartó del primer equipo moscovita. Su llegada al Submarino se produce, por tanto, como futbolista libre, por lo que el Villarreal no pagó ningún traspaso por el jugador y se adelantó a varios clubs importantes de Rusia y del continente que seguían de cerca su situación.