"No pienso nunca en el final, pero sí que sueño. Y los sueños son libres y yo sueño con conseguir un título con el Villarreal». Estas fueron las palabras que pronunció Unai Emery durante su presentación como nuevo entrenador del Submarino el pasado 27 de julio del 2020. Casi un año después, ha quedado demostrado que no se equivocaba el técnico de Hondarribia, quien no solo ha contribuido con su labor a que el club de la Plana Baixa haya logrado el primer título de su historia con la consecución de la Europa League sino que, además, tiene la posibilidad de redondear su primer año de groguet con el de la Supercopa de Europa el próximo 11 de agosto en Belfast.

Emery llegó al Villarreal el pasado verano en sustitución de Javi Calleja. El club buscaba un técnico con garra y carácter para tratar de dar ese paso al frente que se le resistía y lograr inaugurar su palmarés con un ansiado título. Y el preparador vasco quería regresar a España, tras sus etapas en el Paris Saint Germain y el Arsenal, para enrolarse en un proyecto a largo plazo. Las conversaciones fluyeron desde el primer momento y el binomio Emery-Villarreal pronto empezó a carburar.

Así, pese a los contratiempos con los que se fue encontrando durante la pasada temporada en forma de lesiones, el entrenador del conjunto groguet fue imprimiendo su experiencia a un equipo con ganas de seguir creciendo y que aspiraba a todo. El Submarino tuvo momentos dulces y otros más complicados, pero Emery nunca dejó de confiar en sus jugadores, les blindó emocionalmente para que nada les afectara y siguió trabajando como acostumbra.

Objetivo cumplido

Los resultados a la vista están. Aunque el Villarreal cerró LaLiga 2020/21 en la séptima posición, el hecho de convertirse en el flamante ganador de la Europa League tras vencer al Manchester United en una interminable tanda de penaltis devolvió al equipo a la Champions League 2021/22 y le dio la oportunidad de sumar otro título más este próximo mes de agosto en la otra final europea contra el Chelsea.

Los números del preparador vasco arrojan una media de un 52% de victorias, 28% de empates y un 20 % de derrotas. Así, de los 57 partidos oficiales dirigidos por Emery, el equipo amarillo ha sumado 30 victorias, 16 empates y solo 11 derrotas. Una estadística que podría mejorar en función de lo que suceda en Belfast ante el campeón de la Champions.

Tras este primer año al frente del equipo amarillo, el técnico afronta ahora el reto de seguir creciendo en esta segunda campaña, en la que ya se nota más su mano en las decisiones cara a armar la plantilla con las salidas y entradas más de su perfil. Hasta el momento, la secretaría técnica del Villarreal ha incorporado al polivalente Foyth --uno de los hombres fuertes en el Submarino el curso pasado al que ha adquirido en propiedad--; a Mandi, procedente del Betis; a Boulaye Dia, quien ha llegado desde el Stade de Reims; y ha recuperado a los jóvenes Manu Morlanes y Jorge Cuenca, quienes estuvieron cedidos el año pasado en el Almería de Segunda.

No obstante, Emery es mucho más ambicioso y espera en que pueda cerrarse la llegada de Arnaut Danjuma, perteneciente al Bournemouth inglés.