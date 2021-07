El Villarreal CF no estará solo en Belfast. A falta de que la UEFA confirme a lo largo de este viernes al club amarillo los detalles sobre la final de la Supercopa de Europa, a disputar ante el Chelsea el próximo 11 de agosto (21.00 horas), todo hace indicar que la afición grogueta podrá acompañar a su equipo en la segunda final de este 2021 para el equipo que dirige Unai Emery.

Los ministros de Irlanda del Norte implicados en el freno de la pandemia del coronavirus han aceptado seguir una nueva normativa que afecta a los viajes internacionales, y que han establecido en otras zonas del Reino Unido, por la que los viajeros llegados desde los países ámbar de la Unión Europea (entre los que se encuentra España) y que cuenten con la pauta completa de vacunación del coronavirus puedan acceder al territorio sin tener que pasar la pertinente cuarentena.

Una petición expresa

Además, y a petición de la UEFA y el Villarreal, el ejecutivo irlandés hará una excepción y permitirá que los invitados VIP de la institución futbolística internacional y los aficionados del club de la Plana Baixa puedan viajar sin necesidad de estar aislados los correspondientes diez días que hasta la fecha estaban establecidos. Lo que no todavía se desconoce es si los aficionados que viajen deberán tener la pauta de vacunación completa o formarán parte de un viaje burbuja con el club durante su presencia en tierras irlandesas e, incluso, si deberán hacerse una PCR antes y después de viajar como hace escasos días estaba establecido.

Cabe recordar que en el caso del Chelsea, el rival por el título europeo entre el ganador de la Champions y el de la Europa League, no había ningún tipo de prohibición porque los seguidores ingleses podían viajar a dicho país vecino sin restricción alguna. Esta situación, en caso de que el Villarreal no hubiera podido contar con la presencia de una representación de su afición en el estadio Windsor Park de Belfast, habría supuesto un agravio comparativo y le habría dado un plus a los futbolistas ingleses antes de disputar la final ante el conjunto villarrealense.

No obstante, será este viernes cuando la UEFA dé todos los detalles de cómo será el desplazamiento tanto del equipo como de la afición, los protocolos a seguir y el número de entradas disponibles para cada afición ya que ha citado a los responsables del Villarreal a una reunión después de que el ejecutivo de Irlanda del Norte haya dado el visto bueno a la presencia de público en la final de la Supercopa de Europa en Belfast pese a que este país es, a día de hoy, es el que más casos de coronavirus presenta en el Reino Unido en las últimas semanas.