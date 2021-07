Pau Torres (Vila-real, 1997) podría acumular 5.500 minutos si España llega a la final de los Juegos Olímpicos y él disputa los 90 minutos. Una cifra a la que no le da vueltas porque está «con fuerzas» y disfruta «jugando al fútbol». Es su año. Ganador de la Europa League con el Villarreal e integrante de la selección española en la pasada Eurocopa y en Tokio 2020, el central vila-realense confiesa estar «viviendo un sueño», en una entrevista con la Agencia EFE.

Un protagonismo que hace que su nombre esté en la lista de grandes equipos europeos, pero él se ve en su casa, el Villarreal, la próxima temporada. Su «reto» este año es dejar a su club «en lo más alto que sea posible» en una campaña histórica en la que vuelven a la Champions.

Hoy tocan los cuartos contra Costa de Marfil. ¿Cómo llegan?

Creemos que van a ser más peligrosos que los anteriores en las transiciones cuando nosotros tengamos el balón en su campo porque tienen gente más vertical y que está jugando en grandes equipos de Europa. Se merecen estar donde están. Ellos tampoco estarán contentos de que les haya tocado enfrentarse a España.

Con balón España ha estado bien, pero le falta puntería; algo que ya vivió con la absoluta. ¿Qué aprendió de esa situación?

Que si el trabajo es bueno y el equipo genera ocasiones, los goles caen por su propio peso. Estamos generando muchas ocasiones. En los entrenamientos tenemos buenas sensaciones con los ejercicios de finalización. Dándole confianza a nuestros delanteros y a la gente que está cerca del área es la mejor forma de que ellos se sientan a gusto y que en un futuro cercano convirtamos las ocasiones.

¿Cómo se está sintiendo en estos Juegos Olímpicos? Está dando una sensación de gran seguridad.

Me estoy encontrando bien. Tengo la confianza de todo el grupo desde el primer día y estoy cómodo. Físicamente estoy bastante bien a pesar de venir de la Eurocopa, todavía estoy con fuerzas y las vacaciones ya llegarán.

Respecto al cansancio. Si llega a la final de los Juegos Olímpicos jugando todo llegaría a los 5.500 minutos. Desde que estuvo en Segunda B ha jugado 17.091. Casi un tercio lleva esta campaña. ¿Cómo se gestiona esto?

No me he parado a pensar cuántos encuentros jugados llevo. Intento recuperar partido a partido y por suerte las molestias que aparecen se pueden solventar. A partir de ahí uno busca su mejor nivel y tratamos de seguir jugando porque disfrutamos y con eso nos conformamos.

¿Después de los Juegos Olímpicos jugará la Supercopa de Europa con el Villarreal?

Sí. Desde el primer momento que supe que iba a venir a los Juegos me puse en contacto con mi club y vimos cuándo eran las fechas. El Villarreal viaja el día 10 hacia Belfast y ya sé los horarios que tendremos después de esa supuesta final, que esperamos poder disfrutar de ella, y me da tiempo a todo (ríe). Voy a estar disponible para lo que el míster quiera de mí; yo quiero estar ahí.

Su nombre está en la agenda de muchos clubes de Europa. ¿Se ve la temporada que viene con la camiseta amarilla del Villarreal?

Sí. Es algo que comenté. Este año tenemos un reto muy importante. Es la tercera vez que el club juega la Champions y hay un recuerdo bastante amargo de la última vez y fue el año del descenso. Este esperamos hacer un buen papel a la altura de lo que exige la competición y dejar al club en lo más alto que sea posible. Ese es mi reto de cara a la próxima temporada.