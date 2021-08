El Barça dará salida en este mercado a uno de los porteros de la primera plantilla. Ter Stegen, que sigue recuperándose, es intocable, pero Neto e Iñaki Peña tienen opciones de marcharse del club blaugrana antes del 31 de agosto. El Barça no tiene necesidad alguna de desprenderse de alguno de los dos, pero la realidad es que los dos guardametas desean más protagonismo y hay interés, especialmente en Neto. El Villarreal ha llamado preguntando por la situación del brasileño y sus agentes manejan el interés de dos clubs de la Premier. El Barça entiende que no puede cerrarle las puertas a Neto, pero solo se desprenderá del portero con una oferta razonable.

Relacionadas Emery pide reforzar la portería del Villarreal CF

El precio de Neto en el mercado es superior a los 15 millones de euros y parece imposible que el Villarreal, que aún no ha dado salida a Asenjo ni a Rulli, pueda pagarlos. El club amarillo optaría a una cesión o un intercambio de jugadores como mucho. El brasileño ve con buenos ojos esta opción por el proyecto deportivo del Villarreal y la opción de volver a sentirse importante, aunque sabe que debería rebajarse algo la ficha. Hoy por hoy esta opción está abierta y puede ser una de las operaciones de mercado.

Desde Inglaterra también se están haciendo eco del interés de Arsenal y Everton por Neto, aunque por ahora no sería la primera opción que manejan ambos clubs. En este caso, el Barça sí que podría exigir un traspaso, ya que no tiene necesidad alguna de desprenderse de un portero de máximas garantías para cubrir las espaldas de Ter Stegen. Neto sí que ha comunicado que prefiere salir del Camp Nou para tener muchos más minutos y poder volver así a la selección brasileña. El sueldo del portero no es excesivo para la entidad blaugrana aunque entienden perfectamente su situación, calcada a la que vivió Cillessen hace unos años.

En el caso de que Neto no acabe saliendo del Barça, el club sí daría vía libre a una cesión de Iñaki Peña. Hay varios equipos interesados en hacerse con sus servicios, pero de momento todo está bloqueado a la espera de un desenlace final con el portero brasileño.