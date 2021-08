Tras una pretemporada complicada, el Villarreal CF afronta con confianza la final de la Supercopa de Europa del próximo miércoles en Belfast. Más allá de las sensaciones que deje esta noche el equipo en su último amistoso ante el Leeds (20.00 horas), y del cómputo general en los partidos de preparación de este verano, Unai Emery insistió en que el Submarino está capacitado para competir ante el Chelsea pese a los contratiempos en forma de lesiones y de un brote de covid que afecta al plantel.

«La pretemporada se ha visto alterada, pero las cosas hay que afrontarlas con naturalidad. Algunas lesiones y, sobre todo, el brote de covid ha alterado nuestra preparación pero a la vez el equipo, con la vacuna, esperamos que se reestablezca pronto y afrontemos la temporada con garantías. Es cierto que de cara a la final de la Supercopa no ha sido la mejor preparación, pero no lo podemos usar de excusa porque vamos a tener futbolistas de garantías para competir y para intentar aprovechar la oportunidad que tenemos de sumar un nuevo título», explicó el técnico de Hondarribia.

El mermado centro del campo

Sin lugar a dudas, la parcela que se ha visto más afectada es el centro del campo, donde Emery no puede contar a día de hoy con Coquelin, Capoue, Iborra, Parejo --que no llegará a la final de Belfast-- y Moi Gómez, mientras que Boulaye Dia y Alcácer ya se han reintegrado al equipo. «En esa posición hemos estado usando a Foyth, que puede actuar en varios puestos, a Morlanes, Trigueros e, incluso, a Alberto Moreno o Baena», justificó Emery, quien desveló que Capou «va justo» y es duda ante el Chelsea, y que la presencia de Rulli dependerá de cómo se encuentre en los próximos días. Chukwueze, por su parte, está también descartado porque se encuentra en la recta final de su recuperación. «Debemos apostar por la gente que tenemos, estamos convencidos que vamos a competir y dar la cara», añadió.

La figura de Pau

El central de Vila-real disputa este sábado la final de los Juegos Olímpicos, pero Emery cuenta con él ante el Chelsea. Sobre su presencia, el entrenador del Submarino dijo que «la idea es que extienda un poco la temporada y luego se marche de vacaciones. Creemos que no es lo mejor para el jugador, pero no está en nuestras manos y vamos a procurar atender la mejor manera posible para él, para que pueda estar en la final», dijo.

¿Miedo al Chelsea?

«Sabemos que vamos a tener bajas, pero hemos estado trabando para afrontar la Supercopa con garantías. Sabemos que jugamos con el Chelsea, que es el campeón, pero nosotros tenemos nuestro sitio y nuestras opciones. No es la mejor manera para afrontar una final, pero no nos quejamos. Es un rival que tiene una gran plantilla y su segunda línea es muy buena aunque no sabemos si pueden incorporar a sus primeras espadas», concluyó el técnico vasco.

Mercado de fichajes

Preguntado por si se esperan más fichajes para el primer equipo tras las llegadas de Boulaye Dia y Mandi, Unai Emery admitió que el Villarreal busca un jugador «estilo de Samu, alguien que pudiera desbordar y lo buscábamos para el lado izquierdo. El club está trabajando bien, valoro el esfuerzo y el trabajo que están haciendo».

Es más, el entrenador del Submarino dijo que siempre están abiertos a la posibilidad de que puedan llegar más jugadores para reforzar el equipo aunque estos podrían suponer la salida de algunos de los actuales futbolistas del primer plantel en la misma posición. «Ya han salido algunos como Funes Mori, pero van a salir más y alguno está cerca de hacerlo, así que en base a los que están estamos creando y construyendo el nuevo equipo, manteniendo una base importante de la pasada campaña y otros que se han incorporado, y entre todos hemos de ir sorteando las dificultades que se presenten y admitirlas».

¿Seguirá Morlanes?

Uno de los futbolistas de los que están pendientes varios clubs es Manu Morlanes, quien está haciendo una gran pretemporada. «Es un jugador del club, criado en la cantera y con mucho mimo. Pasó en el Almería el curso pasado cedido en una experiencia que le curtió y está haciendo una pretemporada para ir dando pasos con nosotros. Las sensaciones con él son positivas y nos está ayudando. Es verdad que el centro del campo está poblado con gente importante, pero va a ser una temporada larga y dura, con la Champions, la Liga y la Copa del Rey y queremos estar presentes con garantías en las tres. Morlanes está llegando a las expectativas y, a partir de ahí, veremos qué es lo mejor para él pero siempre teniendo en cuenta que es jugador del Villarreal».