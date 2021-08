Si por Pau Torres fuera, posiblemente el verano del 2021 pasaría de largo por su villa en la playa de Els Terrers de Benicàssim sin que se tomara un merecido descanso vacacional tras un larga temporada con el Villarreal CF. Con esos cuatro días en los que dejó las botas escondidas, posiblemente sin olvidar las zapatillas de correr ni el gimnasio, que tuvo libres después de la triste eliminación en la Eurocopa ante Italia en las tandas de penaltis, ya tenía más que suficiente.

Emery casi se ve obligado a obligarle al descanso. Y ahí empezó a fraguarse el pacto entre el entrenador y el jugador, entre Emey y Pau Torres: Yo te dejo jugar la final, tú te vas de vacaciones. Casi, casi textual por raro que pueda sonar.

La trayectoria del técnico de Hondarribia ya empieza a ser dilatada y a sus órdenes han pasado futbolistas de todos los niveles, nacionalidades y con personalidades bien diferenciadas, entre ellos Neymar y la pléyade de estrellas que estuvieron bajo su mando en el PSG, el club de moda en el mundo del fútbol por ser, posiblemente según cuentan en Francia, el destino probable de Leo Messi. Pocos casos como el de Pau.

Desde antes de partir hacia Japón, para empalmar la cita continental con selección absoluta con el combinado nacional que pelearía por el oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020, el central de Vila-real ya le había pedido un favor, más entrecomillada que nunca la expresión, a su jefe: “Míster, aunque lleguemos a la final en Japón, quiero estar a su disposición en la final y con mis compañeros. Tengo mucha ilusión por ganar mi segundo título con el equipo de mi pueblo”. A Emery se le cayó el corazón a los pies.

El entrenador del Villarreal sabe que Pau necesita descanso. Es casi obligado que después de más de un año, marcado además por las difíciles situaciones que ha dejado el covid, el jugador se tome un descanso. El técnico, tras consensuar con su equipo de trabajo, que incluye preparador físico, fisioterapeutas y el prestigioso doctor Adolfo Muñoz, decidió que tenía que castigar a Pau con un mínimo de tres semanas de vacaciones. Ahora falta que él acepte y no desobedezca a su entrenador y se incorporé antes. Es probable que su novia Paula y su familia le convenzan y se tome esos 21 días de vacaciones, que le haría perderse los tres primeros partidos de Liga, para regresar tras el parón de septiembre. No le hará falta una gran pretemporada, porque su descanso será activo y no tardaría en recuperar la forma, algo más fácil con la constitución y los buenos hábitos del internacional de Vila-real.

Pau ya es historia y es el cuarto deportista provincial en colgarse una medalla (plata) en el cuello después de Agustín Sancho (plata, Amberes 1920, fútbol), Pepote Ballester (oro, Sidney 2000, vela), Pablo Herrera (plata, Atenas 2004, vóley playa) en unos Juegos Olímpicos.

El recibimiento que le dispensaron su familia y amigos, acompañados del alcalde, José Benlloch, y el concejal, Javi Serralvo, le hizo soltar unas lagrimitas. La escena del abrazo con su abuelo logró que las lagrimitas se tornaran lagrimones para todos los que lo presenciaron en directo y en el vídeo que el Villarreal CF colgó en sus medios corporativos. Más de lo mismo el cariñoso reencuentro con Fernando Roig. El presidente aún no ha olvidado el cariñoso gesto de su jugador al regalarle la medalla de campeón en Gdansk. Le llegó al corazón y lo ha contado de forma cariñosa a sus amigos más de mil veces.

Pau es diferente. Al margen de las ya tantas veces nombradas declaraciones de Luis Enrique hacia su persona, que reflejan la personalidad del jugador, nunca ha dejado una puerta abierta a la duda cuando le han preguntado por su futuro: “Tengo una gran ilusión por jugar la Champions con el Villarreal y continuar colaborando a que el club siga creciendo”. El miércoles 11 de agosto, apenas dos meses después de aquel 26 de mayo para la historia del Villarreal cuando se ganó la Europa League, el primer título oficial de calado, Pau podrá cerrar el círculo de un 2021 memorable ganando la Supercopa al Chelsea. No le llega en buen momento al club el partido porque el covid y las lesiones estropearon los planes de pretemporada del club. Lo que es seguro es que el Villarreal se lo pondrá complicado al vigente campeón de la Champions. Con Pau en el once. Luego ya le llegará el castigo de las vacaciones.

SUS IMPRESIONES, EN LOS MEDIOS OFICIALES DEL VILLARREAL CF

Pau ya ha entrenado con sus compañeros con vistas a viajar este martes con la expedición oficial en un vuelo privado que partirá desde el aeropuerto de Manises a las 10:30 horas. El defensa de Vila-real mostró su agradecimiento por el cariño recibido en declaraciones a los medios oficiales del Villarreal CF.

ILUSIÓN POR JUGAR

"Estoy con muchas ganas de jugar esa final, desde el momento que salieron las fechas ya sabíamos que se podía dar. Ese era el objetivo, el de poder estar en la Supercopa, y al final ha podido ser. Pude adelantar el viaje, además pude descansar bien, y ahora ya estoy con el equipo. “Ahora ya estoy con los compañeros para poder preparar esa final, la afrontamos con mucha ilusión y sabiendo lo que significa, esto es muy especial para todos nosotros. Estoy a disposición del entrenador para lo que necesite”.

LA MEDALLA OLÍMPICA

Estoy muy contento por como ha ido todo, es verdad que tras perder una final te deja mal sabor de boca, pero seguro que con el paso del tiempo valoraremos esa plata que hemos conseguido. Hay que valorar la plata olímpica, mucha gente solo sueña con participar en los Juegos, por lo que si además te puedes llevar una medalla es algo para toda la vida. Muy agradecido a todos, al míster, a los compañeros, la verdad es que es una experiencia que me voy a guardar para siempre”.

EL CARIÑO DE LA GENTE

"Cuando estás lejos echas de menos a tu gente, me ha llegado el cariño de todo el mundo, es algo que te llega. Además, en Vila-real el Ayuntamiento organizó un acto para ver la final y también me montaron un recibimiento que no esperaba a mi llegada al aeropuerto. La verdad es que no me lo esperaba y estoy muy agradecido".

SU MARATÓN DE PARTIDOS

"El haber jugado tanto es importante, sobre todo significa que me han respetado las lesiones, y que los entrenadores van contando conmigo en las diversas competiciones que se pueden dar. Orgulloso por ello, pero consciente de que debo seguir trabajando para que sigan contando conmigo, ya que son grandes experiencias".