Unai Emery pasó revista a la actualida del Villarreal. Tocó todos los puntos candentes de la actualidad con absoluta transparencia. El entrenador amarillo confirmó las salidas de Morlanes y Fer Niño, cómo se encuentra el tema Pau Francisco Torres y su posible salida al Tottemhan o a otro destino, los descartes, la inminente llegada de un refuerzo, la recuperación de los jugadores con covid, el rival, los objetivos del club esta temporada. LaLiga calienta motores. El Granada espera el debut de los groguets en la Cerámica... y con público. Nueve mil espectadores en la grada. El mejor fichaje.

Recupera a los jugadores con covid

“Después de la pretemporada y lo que nos pasó ya estamos entrando en la normalidad, los que tuvieron el COVID ya están con el equipo. Siguen fuera Parejo y Samu lesionados, Pau con descanso”.

Operación salida

“Morlanes sale hoy cedido, la idea es que siga dando pasos y creciendo en Primera tras su gran año en Segunda. Para Fernando Niño pensamos que lo mejor es una cesión, tras un buen año aquí pensamos que es bueno que salga para que siga progresando. Al igual que Baena, al que le buscamos una salida. En los casos de Chakla y Ontiveros ya saben que se les busca una salida.

Debut en LaLiga

"El equipo está con ganas de empezar la liga, hemos pasado página a la temporada pasada. Tenemos el reto de arrancar ganando y jugamos contra un rival que ha cambiado de entrenador y que mantiene muy buenos jugadores. Les hace ser un buen equipo, que será muy exigente para nosotros".

“Es un equipo con el sello de su entrenador, ha reforzado lo que tenían ya, pero que suma el toque de Robert Moreno. Un equipo al que es complicado superar, a lo que ahora suman un gran nivel de control de balón. Tienen gente arriba y de calidad, lo que les hace tener muchas alternativas. Es un equipo al que respetamos".

Pau y el Tottenham

“El club tiene una gran ambición y una gran exigencia interna, incorporamos jugadores con nombre y con la apuesta por la gente de cantera.

Pau es un jugador de la casa al que queremos, pero estamos abiertos a su crecimiento, ya que si llegan grandes ofertas y son buenas para todos se puede dar una salida. Somos conscientes de que el jugador puede crecer y que lleguen grandes equipos, y que esas operaciones también sirven para que el equipo pueda crecer en lo económico y pueda fichar. Pero Pau es de casa, este su equipo y en el Villarreal va a jugar Champions, y salir así no es fácil. Se pueden dar opciones, pero por ahora no cumplen los requisitos. Sé que Pau puede salir y estamos preparados para ello. A día de hoy pensamos que se queda, aunque es una oferta de un club de peso e importante, igual no cumple los requisitos”.

Público en la Cerámica

“Estamos muy contentos por el regreso de nuestra gente, debemos mejorar en casa y ya lo hacemos con público. Esta temporada queremos empezar desde el campo a hacer un lugar en el que nos sintamos reforzados y cómodos”.

Posibles refuerzos

“Tomamos decisiones sabiendo lo que nos estamos jugando en esta temporada, queremos estar con los equipos de arriba en Liga, tenemos Champions y sabemos donde podemos estar y también hacer una buena. Copa. Por ello, necesitamos una plantilla amplia y exigente, hemos tomado la decisión de salidas para que crezcan y nos quedaría cerrar alguna cosa. Pensamos que es un jugador que nos puede aportar cosas diferentes”.

La vuelta de Coquelin

“Coquelin ha pasado el COVID, ha sido un poco más duro para él, pero ya trabaja y está disponible”.

Objetivos

“En esta temporada espero dar un paso más, mejorar en la liga claramente, hicimos una temporada irregular y queremos mejorar. En la Copa queremos dar un paso más, la temporada pasada nos quedamos en semifinales. Y el reto es llegar a Europa y en la Champions ser capaces de tener un recorrido bueno. No sabemos qué puede ser, ya veremos si llegamos lejos, podemos seguir en la Europa League, ahí va a estar. Repetir Champions sería maravillloso”.