El campeón de la Europa League regresa a la Cerámica. La vuelta pudo ser con dos copas bajo el brazo, pero el Chelsea se escapó vivo en la final de la Supercopa con dos balones en los postes. Fue una derrota con honores, como un ganador sin corona. El Granada le hará esta noche el pasillo de rigor al Villarreal, que homenajeará también, con un minuto de silencio, a los fallecidos por la pandemia del covid. El equipo de Emery tendrá a su lado a nueve mil seguidores, dentro de un paulatino retorno de la afición a las gradas.

Emery, poco a poco, recupera la normalidad en el seno de la plantilla. Los afectados por el covid han ido regresando progresivamente al día a día de los entrenamientos y solo restan las bajas de Dani Parejo y Samu Chukwueze, además de Pau, este último disfrutando de sus merecidas vacaciones tras su larga temporada con Eurocopa, Juegos Olímpicos y Supercopa. Coquelin ha sido la última alta y ya trabaja con el equipo. Manu Morlanes y Fer Niño saldrán cedidos al Espanyol y Mallorca, mientras que el técnico ya ha comunicado a Javier Ontiveros y Chakla que no entran en sus planes. Un caso similar es el de Baena, a quien también se le buscará un club para que vaya progresando en su madurez en el fútbol profesional.

El once titular no diferirá demasiado del que disputó la final en Belfast el pasado miércoles, salvo la más que probable entrada del central argelino Mandi por Pau, formando tándem con Albiol. Otra decisión que deberá tomar el técnico es el titular de la portería. ¿Asenjo o Rulli? El argentino ya estará ahora al cien por cien para pelear con el palentino por un puesto en el once. Asenjo viene de una magnífica actuación ante el Chelsea y de portar la etiqueta de titular en LaLiga la temporada pasada, mientras que Rulli fue uno de los héroes de Gdansk.

LA AMENAZA DE BACCA

Delante estará el Granada, con el exseleccionador nacional Robert Moreno en el banquillo y Carlos Bacca como amenaza en el ataque. Un rival que se ha reforzado con el peruano Luis Abram en el centro de la defensa, el medio Ramón Rodríguez ‘Monchu’ en la medular y Bacca, exjugador del Villarreal. Moreno ha mostrado sus cartas en la pretemporada, con plena confianza en jugadores que siguen en el equipo como los laterales Carlos Neva y Foulquier, el central Domingos Duarte y los medios Luis Milla o Gonalons, que serán titulares. Una duda del once granadino es si Montoro será de la partida. La otra incógnita es quién formará con Bacca en ataque, Luis Suárez, Darwin Machís, Antonio Puertas y Alberto Soro pugnando por dos puestos. El campeón vuelve a casa y 9.000 campeones más estarán a su lado.