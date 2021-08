El Villarreal pasó como un huracán que arrasó con el Granada, pero sin la fuerza suficiente para derribar el muro defensivo que tejió Robert Moreno en La Cerámica. Puso el fútbol, las ocasiones, pero disparó con balas de fogueo en los metros finales y dejó escapar los dos primeros puntos de la temporada ante un rival que renunció al ataque y salió con el objetivo claro del 0-0. Incluso con 10 jugadores, tras la expulsión de Foyth, el Submarino fue netamente superior. Al Villarreal se le escurrió el triunfo que mereció, incluso su afición le premió con una gran ovación al término del partido. Fue una victoria a los puntos, pero sin premio.

Con el ruido del público en la grada, el rival haciéndote un pasillo a la entrada al terreno de juego, con el estado anímico por las nubes después de tener al Chelsea casi en la lona, la ilusión del debut en LaLiga... Todo eras imputs positivos para empezar el curso número 22 en Primera División para el Villarreal. El feeling con la afición grogueta, animosa y rugiendo desde el primer segundo de partido, se sentía desde la hierba y el equipo respondió saliendo con una marcha más que el Granada. Emery repitió once, salvo el cambio en la portería donde Rulli sustituyó a Asenjo por decisión técnica y la entrada de Mandi por Pau, con descanso obligado por su técnico hasta el parón, y también el mismo dibujo táctico con un 4-4-2 de pizarra.

El cuadro amarillo impuso un ritmo frenético a su juego. Un fútbol alegre, ofensivo y vistoso, pero no exento de seriedad, solidaridad colectiva para defender y una ambición que ya parece impregnada en las camisetas amarillas como si fuera el tinte que imprime su tonalidad cromática. Cosas nuevas y cosas ya archiconocidas en el Submarino de Emery. Entre las novedades, la dupla Alfonso Pedraza-Alberto Moreno.

La banda izquierda

En su DNI futbolístico pone en el apartado de demarcación, lateral izquierdo. Y como solo puede jugar uno, y los dos están en estado de gracia (sin olvidar a Estupiñán en el banquillo), el técnico ha buscado la fórmula para acoplarlos y sacarles rendimiento. El invento funciona, y muy bien. Los dos atacan y los dos defienden. El Villarreal tuvo mucha vida y juego por ese carril. Dia era otra de los jugadores sobre el que estaban fijados los ojos del aficionado. En la televisión no se ven ciertos detalles, en el campo sí. Y el delantero franco-senegalés es de esos futbolistas que brillan mucho más si los ves en directo. Apenas lleva un mes en el Villarreal, pero viendo cómo se entiende con Gerard, parece que hayan subido juntos desde las inferiores. ¡Cómo se mueve con espacios y cómo se asocia con el resto! Dos cañonazos desde fuera del área que salieron como obuses de sus botas y, pegados a los palos, dejaron ver que tiene mucha pólvora. También Mandi formó buen támden con el Boss Albiol.

El resto, como siempre, es decir bien. La grada apretaba como nunca. Animaba a su equipo y protestaba las decisiones del mediocre arbitraje que le tocó en suerte al Villarreal. Gerard sigue reivindicando su posición de delanterocampista. Juega y hace jugar. El club lo ha renovado hasta 2027, pero ojalá pueda vestir de amarillo hasta el 2050. Es pura delicia verle. Corre como el que más, piensa como los mejores y técnicamente es un crack. La orquesta funcionaba y eso que su director (Dani Parejo) no estaba en el campo. Su papel lo asumieron Manu Trigueros y Capoue.

La expulsión de Foyth

El Granada hacía lo que podía. Defendía con ímpetu, concatenando faltas y faltas, y convirtiendo a Rulli en un espectador más, aunque con silla de campo. El partido se jugó siempre en el campo del conjunto andaluz, replegado y porfiando su suerte a un golpe de fortuna y al cero a cero de partida. El Villarreal pasó como un huracán por encima del equipo nazarí, pero su fuerza no pudo derribar el muro que construyó Robert Moreno. Incluso con 10 jugadores, tras la expulsión de Foyth (minuto 82), el guión del partido era de ataque y ataque del Submarino. Gerard tuvo el 1-0 pero Foulquier sacó el balón desde la misma línea. La última, y clarísima, la falló Estupiñán. No era el día. El buen fútbol no tuvo premio.