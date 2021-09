Irradia felicidad por los cuatro costados. En un rato a su lado te contagias de toda su energía positiva, su optimismo, su alegría... porque Alberto Moreno Pérez (Sevilla, 05/07/1992) es un hombre feliz, una persona que disfruta de su profesión, un tío que suma y se lo hace más fácil a sus compañeros, para los que es un ejemplo. Estuvo seis meses de baja por rotura de ligamentos y era él quien animaba moralmente al resto de jugadores y no viceversa. Así es el sevillano.

Campeón de la Eurocopa sub-21 con España, internacional absoluto en 4 ocasiones, una Champions League (Liverpool) y dos Europa League (Sevilla y Villarreal) le contemplan, además de haber perdidos otras cuatro finales europeas (una Champions, una Europa League y dos Supercopas). El andaluz es un súperclase, con una zurda privilegiada. Un lujo para el Villarreal que está volviendo a sentirse futbolista.

Alberto Moreno es un libro abierto y analiza para Mediterráneo pasado, presente y qué espera de su futuro en amarillo.

Parece que esta temporada la cosa va bien...

Estoy feliz por cómo me está yendo el inicio, ya que tengo una espinita del pasado ejercicio debido a la grave lesión que sufrí. Mi objetivo era poder realizar la temporada completa y rendir a buen nivel para estar a disposición del entrenador. Se está cumpliendo y estoy contento porque me están respetando las lesiones.

Cierto parece, ya que usted irradia felicidad a todas horas.

De verdad lo digo, no es una pose. Estoy muy feliz, no os lo podéis ni imaginar. Yo lo que quiero es jugar y por fin esta temporada estoy pudiendo hacerlo.

¿Qué tal se ve como extremo?

En el fútbol uno lo que quiere es jugar, y si el míster me pone ahí, pues juego ahí. Ya me alineaban en esa posición cuando estaba en el filial del Sevilla, por lo que no me es nueva. Yo quiero dar lo mejor de mí y en este club estoy muy cómodo. Me da igual jugar de lateral de extremo o de interior. Lo importante es sumar y aportar cosas positivas para el equipo.

Hagamos memoria. ¿Cómo lo pasó antes de llegar y por qué escogió el Villarreal?

Tras muchos años en el Liverpool, jugando y ganando títulos, me tocó salir de allí. Y fue el Villarreal el club que más ganas e interés puso en mí. Entonces me dije: «Tengo que reventarla aquí».

Aunque no comenzó saliendo como se esperaba...

Cierto. Fue muy duro. Con Calleja encadené una lesión con otra y el pasado ejercicio me rompí el cruzado. Otra vez vuelta a empezar y seis meses de baja.

¿Cómo superó mentalmente un contratiempo tan serio?

Todo está en la mente. Por fortuna, el año pasado lo llevé bien. Fue clave tener una mentalidad positiva, el disfrutar de la familia, el ser uno más en la grada y en el gimnasio animando a mis compañeros. Fueron seis meses duros de trabajo pero en los que la alegría fue mi antídoto para recuperarme. Soy un tío alegre, siempre estoy de coñas. Mi mujer (Lilia) me ayudó mucho. Incluso un día me dijo: «Alberto, te admiro por cómo pudiste llevarlo tan bien».

Menuda lección de vida...

Creo sinceramente que la cabeza es lo más importante en un futbolista. Si no estás centrado y entero, da igual lo bueno que seas. La fortaleza mental es la llave que abre todas las puertas.

¿Qué pasó en el Liverpool?

Fueron años bonitos pero también pasaron cosas raras y otras en las que tuve mala suerte. Comencé los dos primeros años jugándolo todo. Pero luego, en el tercer año, el entrenador puso a James Milner, que es un mediocentro diestro, de lateral izquierdo. Es año no jugué nade y no fue sencillo. Tras ello, en el cuarto año hablé con Jürgen Klopp sobre mi situación y me dijo que contaba conmigo. Hice una gran pretemporada y comencé titular en la Premier League, jugando todos los partidos tanto de liga como de la Champions. De hecho, Lopetegui me llamó y regresé a la selección española. Pero tuve mala suerte y en el último partido de la fase de grupos de Champions me lesioné del tobillo.

¡Uff! Otra inoportuna lesión

Era mediados de diciembre, ante el Spartak de Moscú. Dos meses de baja tuve que estar. Y claro, vino el Boxing Day, que entre las semanas de Navidad y las primeras de enero se jugaron 16 partidos, casi nada. Y claro, el míster puso a Robertson, que era mi suplente. Y la verdad es que hay que reconocer que lo hizo muy bien y se ganó la titularidad. De hecho, Klopp, que me llevo fenomenal y siempre va de cara, me dijo: «Alberto, yo confío en ti, pero ahora no puedo quitarlo». Ese campaña hicimos un temporadón y alcanzamos la final de Champions que perdimos ante el Real Madrid. Pero claro, ahí ya fui de Andrew (Robertson) suplente toda la segunda vuelta.

Y luego, ¿qué pasó?

En mi quinto año me ofrecieron renovar, pero por otros cinco años. Y les dije que «no». Eran muchos años ya en Inglaterra, tengo tres hijos y hablé con mi mujer y decidimos que lo mejor era regresar a España. Solo quería regresar a España.

Y tras ello, lo que ha comentado en el Submarino, dos años de lesiones, y espera que a la tercera vaya la vencida.

Sí. Lo que nos viene va a ser increíble. Vivimos el pasado año algo maravilloso, que no fue otra cosa que ganar una Europa League que fue dura y ante equipos muy importantes. Ahora debemos disfrutar del torneo de clubs más bonito que existe, la Champions League.

¿Cuáles cree que deben ser los objetivos de esta temporada?

El objetivo es estar en Europa el próximo año. No creo que el Villarreal merezca menos. Además, estamos muy ilusionados en poder jugar la Champions.

¿Cómo ve la Champions?

El Villarreal tiene un plantillón. Quien quiera ganarnos sufrirá lo indecible. Tenemos equipo pasa pasar la fase de grupos porque tenemos un equipazo.

Como experimentado en Champions, ¿qué papel tiene?

El mismo que los demás. Aquí todos somos iguales. Además, tenemos a gente como Albiol, Iborra, Mario, Manu que tiran del carro como veteranos.

Y ¿qué papel tiene Unai?

Es fundamental. El míster lo hace todo más fácil. Es el número uno en tenernos motivados. Analiza hasta el mínimo detalle. Para mí es uno de los entrenadores top mundiales y en lo personal, junto con Jürgen Klopp, el mejor que he tenido.

La última. ¿Quién le ha sorprendido más en el vestuario?

Sin duda, Gerard Moreno. Sabía que era bueno, pero cuando entrenas unos meses con él te das cuenta de que es un Súperclase. Un jugador top mundial.