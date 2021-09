Expresivo y con hambre de fútbol. Unai Emery en estado puro. El "We are the champions" volverá a sonar de forma solemne en el estadio de la Cerámica. El Villarreal lucirá el logo de campeón en su camiseta en una nueva participación en la mejor competición por equipos del mundo del fútbol. Una motivación para cualquiera que sienta el fútbol como lo siente el entrenador del Submarino. Y se le notaba en su comparecencia previa al partido ante el Atalanta que supondrá el debut en la cuarta participación en la Champions League de los amarillos. Emery al margen de su probada capacidad para dirigir un equipo de fútbol es un comunicador de primer nivel y volvió a demostrarlo una vez más. Punto por punto repasó todos los puntos que interesan al aficionado sobre la última hora del Villarreal CF. La disponibilidad de Dani Parejo, la recuperación de Gerard, el estado de la enfermería, las características del rival, el estado del plantel tras el parón...

¿Dani Parejo está para jugar?

El técnico desveló que Parejo ya está preparado para jugar. "A nivel de su lesión, olvidada. Lleva entrenando con el grupo dos semanas, entrenamiento con bastante futbol para afrontar no haber jugado el fin de semana. Dani acumula una experiencia y estabilidad a nivel de juego y de lo que supone tener partidos de alto nivel como estos, Que esté disponible es importante y lo está para jugar. Es un jugador que le da personalidad al equipo".

¿Cómo está la lesión de Gerard Moreno?

El delantero internacional, que recibirá antes del partido el galardón como mejor jugador de la Europa League, ha superado sus molestias y estará en disposición de jugar ante los italianos: "Gerard vino con molestias pero con el reposo que le dimos y no haber jugado nos permite que este en plenitud de condiciones".

¿Todos los jugadores están disponibles para el partido?

Solo Chukwueze y Raba parece que no estarán a disposición del entrenador para el debut en la Champions: "Tenemos a Samu, que va más lento de lo que queríamos y vamos a tener prudencia. Raba tiene una lesión en el tobillo, y no estaba dando buen rendimiento. El resto está bien. Da gusto como entrenador ver como trabaja el grupo, te da optimismo para esta difícil competición".

A por la primera victoria de la temporada

El Villarreal todavía no ha ganado ningún partido ni en pretemporada ni en la competición oficial pese a las buenas sensaciones en general. Emery se refería a ello: "Ahora es cuando creo que el equipo ya está asentado para poder trabajar buscando las mejores versiones y disponibilidades de buscar las características que busquemos para cada momento. Me gusta estar en este momento, porque veo a la gente con muchas ganas y preparadas para rendir. Tener un 11 pero futbolistas que están para entrar. Eso me hace a mí exigirme más".

El Atalanta, un rival diferente y la respuesta original del Emery

El entrenador vasco sorprendió con una comparativa que enmarcaba las diferencias entre mirar y ver para referirse a su conocimiento de su primer rival en la liguilla de la Champions League: "La verdad es que uno cuando distingue entre mirar y ver ahí encuentra las diferencias. El Atalanta, yo lo miraba pero no lo veía, una vez lo he visto para analizarlo he comprobado que son diferentes y exigen mucho. Pueden ser parecidos a los que somos. Con poca presencia en tiempo en Europa, pero muy concentrada. Con mucho crecimiento, consolidados en Italia entre los 4 primeros, gracias a Gasperini. Es un equipo que una vez visto y parándose en su forma de jugar, le das el valor. Cuando se hizo el sorteo vimos al Manchester como favoritos, Atalanta nivel similar y al Young Boys por detrás. Cuando profundizas ya tienes que darle el nivel de cualquier equipo italiano que juega champions. A nivel de juego es algo diferente. Tenemos que respetar y adaptarnos a su juego La meta es retar a ese gran Atalanta para demostrar de lo que somos capaces de hacer".

El reto de jugar una nueva Champions

Emery destilaba ilusión ante el nuevo reto: "Una historia bonita que empezamos, nos ilusiona y nos reta. Tenemos una experiencia juntos con la Europa League. El año pasado el objetivo era ser primeros, Aquí te planteas el objetivo de ganar cada partido. El principal favorito es el Manchester. Es una competición corta y no podemos comparar cada partido. Debemos poner el foco muy claro en que cada partido los tres puntos son únicos".