Si no eres uno de los 13.000 afortunados que podrán ver esta noche (21.00 horas, estadio de la Cerámica) el debut del VillarrealCF en la Champions League ante el Atalanta, podrás seguir el partido en directo a través de la web del periódico Mediterráneo (www.elperiodicomediterraneo.com) y todo lo concerniente al encuentro con el análisis del choque, las mejores imágenes y la opinión de los protagonistas al término del mismo, tanto en la edición online como al día siguiente en la edición impresa con una información más detallada. Además, también podrás seguirlo gracias a la retransmisión en directo a partir de las 21.00 horas CET a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones en las plataformas de Movistar y Orange.

Emery podrá disponer de todos sus efectivos a excepción de Dani Raba y Samu Chukwueze en un partido en el que regresarán al once dos hombres claves como Dani Parejo y Pau. El técnico no ha dado a conocer el once de partida, pero si ha dado algunas pistas y dejado claro cuáles son sus intenciones para el primer partido de la fase de grupos ante el Atalanta, en un grupo complicado en el que también estará el Manchester United, al que venció en la final de la Europa League, y el conjunto suizo del Young Boys.

El Atalanta es uno de los conjuntos revelación del campeonato italiano y un rival que se presume difícil por su estilo alegre y ofensivo, marca de un técnico de prestigio como Gasperini.

